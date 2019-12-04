2019-12-04T18:37:19+03:00
Экономика

ФАС: Мировые производители стирального порошка и шоколада поставляют в Россию продукты худшего качества

Антимонопольная служба уже вынесла компаниям предупреждения
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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ФАС уличила производителей стирального порошка и шоколада в "двойных стандартах"ФАС уличила производителей стирального порошка и шоколада в "двойных стандартах"Фото: Тимур ХАНОВ
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ФАС (Федеральная антимонопольная служба) уличила производителей стиральных порошков Ariel и Persil, а также шоколада Lindt в «двойных стандартах». Выяснилось, что в Россию и на мировой рынок они поставляют разные по качеству продукты. Так, содержание органических кислот в шоколаде может отличаться в два-три раза.Однако на упаковке никаких различий не указывается, и покупатель думает, что берет хороший брендовый продукт. Об этом рассказал замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

- Когда потребитель ориентируется на брендированную продукцию, он воспринимает бренд абсолютно единым образом. <...> Cоответственно, такая практика, по нашему мнению, может приводить к тому, что потребители вводятся в заблуждение относительно свойств и качеств товаров, которые они приобретают, - приводит его слова ТАСС.

Служба уже вынесла компаниям предупреждения. В любом случае у них есть только два варианта: либо поставлять в Россию тот же продукт, что и зарубеж, либо нанести на упаковку соответствующие различия, чтобы не обманывать покупателя. Если несоответствия не будут устранены в течение 30 дней, то компаниям грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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