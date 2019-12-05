2019-12-04T18:34:59+03:00
Общество

Айсен Николаев: У нас в Якутии все учатся – начиная с детсадовцев и заканчивая главой республики

В своем «Айсблоге» руководитель региона обсудил важность постобразования с известным лектором Анастасией Четвериковой
Ирина СУХАНОВА
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Во втором выпуске своего «Айсблога» глава Якутии Айсен Николаев встретился с культурологом Анастасией Четвериковой. Фото: кадр видео.Во втором выпуске своего «Айсблога» глава Якутии Айсен Николаев встретился с культурологом Анастасией Четвериковой. Фото: кадр видео.
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С недавних пор глава Якутии – еще и влогер: Айсен Николаев завел видеоблог на YouTube (https://www.youtube.com/channel/UChz2zHgnMIRxflV95Z5va6w), в котором он беседует с интересными людьми – гостями региона. Во втором выпуске своего «Айсблога» глава республики поговорил о важности постобразования с известным российским культурологом, лектором и ведущей популярного подкаста «Искусство для пацанчиков» Анастасией Четвериковой.

- Чтобы постоянно развиваться, быть востребованным специалистом, конечно же, каждый человек должен самосовершенствоваться, получать новые знания, причем необязательно в той сфере, в которой он работает. И с этой точки зрения сегодня вопросы постобразования, получения навыков в тех или иных отраслях очень важны, - рассказал Айсен Николаев в начале выпуска.

Собеседники обсудили популярный формат лекториев: по мнению Анастасии, музеи Якутска отлично подходят для проведения публичных лекций. Ведущая особенно отметила якутский Музей мамонта и Национальный художественный музей, которые можно использовать как образовательные площадки.

- У нас в Якутии я всегда говорю, что мы все должны учиться - начиная с детсадовцев и заканчивая главой республики, - подчеркнул Айсен Николаев. На ваш взгляд, какие у нас есть возможности рассказать о Якутии?

- У вас просто безграничные возможности рассказать о Якутии всей России, - считает Анастасия Четверикова. - Можно делать он-лайн лекции по якутскому искусству. Потрясающая тема — это Арктика, вы действительно, получается, столица Арктики.

По мнению Анастасии, глава республики и сам мог бы стать отличным лектором – хотя бы на время. В конце выпуска Айсен Николаев рассказал, что до конца года в Якутске пройдут десять публичных лекций для жителей столицы региона.

Напомним, первый выпуск «Айсблога» глава республики посвятил стрит-арту. Айсен Николаев заинтересовался уличной живописью еще когда был мэром Якутска: он стал поддерживать художников, благодаря которым унылые многоэтажки превращались в произведения искусства. Со временем граффити стали популярным течением. В этом году в Якутии впервые прошел фестиваль стрит-арта «LETO.YAKUTIA»: в его рамках в 15 городах и селах региона появились 20 новых арт-объектов.

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@TrueKPRU
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