В бундестаге считают высылку российских дипломатов фарсом в преддверии «нормандского саммита»

СЕГОДНЯ 21:24 2019-12-04T21:28:09+03:00

Момент, выбранный для отправки из страны послов, говорит о политизации дела, заявляют в Федеральном Собрании Германии

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Высылку из Берлина двух сотрудников российского посольства в бундестаге называют фарсом. Напомним, дипломатов признали персонами нон-грата из-за дела об убийстве в Германии бывшего грузинского боевика. Его застрелили в августе 2019 года, а высылка представителей посольства произошла 4 декабря, накануне саммита в «нормандском формате». Встреча глав России, Украины, Германии и Франции состоится 9 декабря. Главной темой встречи станет ситуация в Донбассе.

- Момент высылки российских дипломатов указывает на политизацию, которую определенные круги, которые по-прежнему не заинтересованы в решении конфликта на Украине, в Германии и по всему миру могут использовать для того, чтобы задать настроение в преддверии саммита,- сказал РИА Новости глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд.

Он назвал произошедшее фарсом, ведь каких-либо доказательств причастности россиян к этому убийству нет. Кроме того, Шлунд напомнил о презумпции невиновности, пока обратное не будет доказано. Учитывая, что погибший был исламистом и связан с организованной преступностью, нужен, по мнению депутата, «другой подход к расследованию».

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила ситуацию с вывозом дипломатов - Россия принимала "недостаточное участие в расследовании". Эту ситуацию обсудят в рамках саммита во Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU