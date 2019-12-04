Меркель не считает, что высылка российских дипломатов из Германии повлияет на саммит «нормандской четверки»

СЕГОДНЯ 17:20 2019-12-04T17:52:18+03:00

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Ангела Меркель назвала причину высылки из страны сотрудников российского посольства. Напомним, в МИД ФРГ сообщили, что решение принято из-за расследования дела об убийстве бывшего грузинского боевика, которого застрелили в августе 2019 года. Канцлер Германии объяснила – решение принято из-за недостаточного участия российской стороны в расследовании этого дела, сообщает ТАСС.

- Высылка дипломатов РФ станет препятствием для саммита «нормандской четверки», - объяснила Меркель.

Она планирует обсудить на саммите в Париже 9 декабря вопрос расследования уголовного дела. В России назвали высылку дипломатов "недружественным шагом", к тому же в Германии признались, что никаких доказательств причастности России к этому делу нет. По сообщениям полиции бывшего боевика застрелил человек, у которого был российский паспорт. Но в полиции рассматривают версию, что документ поддельный.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747805" frameborder="0"></iframe> Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России.

ИСТОЧНИК KP.RU