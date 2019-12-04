2019-12-04T17:52:18+03:00
В мире

Меркель не считает, что высылка российских дипломатов из Германии повлияет на саммит «нормандской четверки»

Канцлер Германии назвала причину, по которой сотрудников посольства признали персонами нон-грата
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ангела Меркель обсудит с Владимиром Путиным сотрудничество в расследованииАнгела Меркель обсудит с Владимиром Путиным сотрудничество в расследованииФото: REUTERS
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Ангела Меркель назвала причину высылки из страны сотрудников российского посольства. Напомним, в МИД ФРГ сообщили, что решение принято из-за расследования дела об убийстве бывшего грузинского боевика, которого застрелили в августе 2019 года. Канцлер Германии объяснила – решение принято из-за недостаточного участия российской стороны в расследовании этого дела, сообщает ТАСС.

- Высылка дипломатов РФ станет препятствием для саммита «нормандской четверки», - объяснила Меркель.

Она планирует обсудить на саммите в Париже 9 декабря вопрос расследования уголовного дела. В России назвали высылку дипломатов "недружественным шагом", к тому же в Германии признались, что никаких доказательств причастности России к этому делу нет. По сообщениям полиции бывшего боевика застрелил человек, у которого был российский паспорт. Но в полиции рассматривают версию, что документ поддельный.

Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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