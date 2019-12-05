2019-12-05T09:13:39+03:00
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 29

Судьба еще 13 человек пока неизвестна [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Помимо колледжа в здании находится офисы фирм, институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины. Фото: Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПомимо колледжа в здании находится офисы фирм, институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины. Фото: Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
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Число пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 29 человек, судьба еще 13-ти пока неизвестна. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Национальной полиции Украины.

Напомним, что шестиэтажное здание загорелось днем в среду, 4 декабря. Огонь начал распространяться с третьего этажа учебного корпуса. Помимо колледжа, здесь также находятся различные фирмы, учреждения, одесский филиал института археологии НАН Украины и институт морской биологии.

Сайт kp.ru писал, что площадь пожара превысила две тысячи квадратных метров. Люди прыгали прямо из окон, пытаясь спастись от обжигающего пламени. Травмы и ожоги получили, в том числе, студенты, а также сами пожарные. Одна из пострадавших - 43-летняя преподавательница, скончалась.

Причины пожара выясняются.

В Одессе загорелось здание со студентами внутри В Одессе на Троицкой, 25 загорелся колледж экономик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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