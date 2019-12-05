Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 29
Число пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 29 человек, судьба еще 13-ти пока неизвестна. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Национальной полиции Украины.
Напомним, что шестиэтажное здание загорелось днем в среду, 4 декабря. Огонь начал распространяться с третьего этажа учебного корпуса. Помимо колледжа, здесь также находятся различные фирмы, учреждения, одесский филиал института археологии НАН Украины и институт морской биологии.
Сайт kp.ru писал, что площадь пожара превысила две тысячи квадратных метров. Люди прыгали прямо из окон, пытаясь спастись от обжигающего пламени. Травмы и ожоги получили, в том числе, студенты, а также сами пожарные. Одна из пострадавших - 43-летняя преподавательница, скончалась.
Причины пожара выясняются.
В Одессе загорелось здание со студентами внутри В Одессе на Троицкой, 25 загорелся колледж экономик.
ИСТОЧНИК KP.RU