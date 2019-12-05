2019-12-05T10:43:13+03:00
Политика

В Германии заявили, что у НАТО появился новый противник

Немецкое издание Die Welt считает, что ФРГ и Франция недооценивают Китай
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Германии назвали Китай главным противников НАТОВ Германии назвали Китай главным противников НАТОФото: Андрей АБРАМОВ
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Немецкое издание Die Welt считает, что Германия и Франция недооценивают исходящую от Китая опасность, а ведь именно он теперь является главным противником НАТО.

Журналисты уверены, что Пекин хочет "купить" политическое влияние в Европе путем вложения инвестиций в ее экономику. Берлин и Париж рассматривают КНР лишь с точки зрения торговой державы, но при этом не учитывают, что республика активно распространяет свое влияние, в том числе на мировые океаны.

Die Welt опасается, что в скором времени Китай будет контролировать доступ к международным морским путям. К тому же, он настолько хорошо вооружен, что роль США в обеспечении безопасности Японии, Южной Кореи и Австралии кажется довольно сомнительной.

Сайт kp.ru писал, что Вашингтон стал одним из первых, кто указал на угрозу со стороны Пекина. Белый дом обвинял Китай в кибератаках против НАТО и подрыве безопасности альянса другими путями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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