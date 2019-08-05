2019-08-05T17:48:39+03:00
В мире

Столтенберг признал растущее технологическое лидерство КНР

Генсек НАТО подчеркнул, что инвестиции Пекина в военные возможности представляют вызовы, подход к которым предстоит выработать
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Столтенберг признал растущее технологическое лидерство КНРСтолтенберг признал растущее технологическое лидерство КНРФото: REUTERS
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что КНР быстро становится одним из технологических лидеров в мире.

При этом он отметил, что инвестиции Пекина в военные возможности представляют вызовы, подход к которым предстоит выработать другим странам.

- Рост роли и влияния Китая является еще одним признаком увеличивающейся глобальной конкуренции. Китай быстро становится одним из технологических лидеров во многих сферах, - подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что страны Европы торгуют с Пекином, компании тесно работают с этой страной, но "рост Китая представляет не только возможности, но также и вызовы", сообщает "РИА-Новости".

Генсек НАТО заявил, что что Китай "инвестирует в новые современные военные возможности".

Ранее сайт kp.ru писал о том,что Йенс Столтенберг заявил, что Brexit усилит роль НАТО. Генсек альянса подчеркнул, что Британия останется очень важным, ключевым союзником организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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