2019-11-16T11:30:42+03:00
В мире

Помпео обвинил КНР в проведении кибератак против НАТО

Госсекретарь США уверен, что тактика и принципы альянса должны меняться
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Помпео обвинил КНР в проведении кибератак против НАТОПомпео обвинил КНР в проведении кибератак против НАТОФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в проведении многочисленных кибератак против НАТО.

По его словам, тактика и принципы альянса должны меняться.

- Одна из проблем, которыми сейчас занимается НАТО, состоит в том, чтобы определить, как вести дела с Китаем, - подчеркнул Помпео.

Он заявил, что альянс создан для других целей, однако у киберугроз нет географических границ.

- НАТО сталкивается с попытками Китая подорвать безопасность альянса, безопасность в сфере коммуникаций, поэтому мы понимаем, что альянс должен меняться, - подчеркнул госсекретарь США.

Помпео добавил, что Запад сталкивается с "комплексным вызовом" со стороны Китая, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Майк Помпео рассказал, почему США признали Голаны, но не Крым. По словам американского госсекретаря, на решения Вашингтона влияли «фактические обстоятельства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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