Помпео обвинил КНР в проведении кибератак против НАТО
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в проведении многочисленных кибератак против НАТО.
По его словам, тактика и принципы альянса должны меняться.
- Одна из проблем, которыми сейчас занимается НАТО, состоит в том, чтобы определить, как вести дела с Китаем, - подчеркнул Помпео.
Он заявил, что альянс создан для других целей, однако у киберугроз нет географических границ.
- НАТО сталкивается с попытками Китая подорвать безопасность альянса, безопасность в сфере коммуникаций, поэтому мы понимаем, что альянс должен меняться, - подчеркнул госсекретарь США.
Помпео добавил, что Запад сталкивается с "комплексным вызовом" со стороны Китая, пишет "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Майк Помпео рассказал, почему США признали Голаны, но не Крым. По словам американского госсекретаря, на решения Вашингтона влияли «фактические обстоятельства».
ИСТОЧНИК KP.RU