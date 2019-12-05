Китайцы считают россиян «воинственным народом»

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-05T11:11:53+03:00

В пользу этого говорит размер нашей страны и умение выживать в суровых условиях, пишет издание Sohu

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Многие жители Китая считают россиян "воинственным народом". Местное издание Sohu попыталось разобраться в природе этого явления.

Так, одной из главных причин может являться тот факт, что за всю свою историю Россия захватила множество земель. Во времена Российской империи и Советского Союза территория страны занимала 25 миллионов квадратных километров и даже сейчас остается самой большой в мире — 17 млн кв. км.

Кроме того, китайцев впечатляет умение русских выживать в суровых климатических условиях. Sohu сравнивает нашу зиму с "острым кинжалом", который неоднократно помогал России побеждать в войнах.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году журналисты "КП" Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились в путешествие по пограничным городам КНР и РФ. Во время своей поездки они выяснили, почему русские не умеют копировать китайцев, и в чем они нам завидуют.

ИСТОЧНИК KP.RU