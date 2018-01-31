Китайцы завидуют: вам, русским, повезло с женщинами. Часть 9

31 Янв. 2018 2018-01-30T23:26:22+03:00

Китайцы уверены: в России жить лучше, там на улицу можно без респиратора выйти. А в Китае воздух такой, что скрипит на зубах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая [фото]

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Им хотелось понять, так ли страшен для нас Китай, как его рисуют, и можем ли мы, русские и китайцы, друг друга понять. См. Предыдущие части

Продолжение. Начало в номерах «КП» за 22 - 27, 29, 30 января с. г. и на сайте kp.ru.

«ВЫ СЛИШКОМ МНОГО ОТДЫХАЕТЕ»

Cкоростной поезд летит по КВЖД в Далянь, где нас ждет русский город Дальний и бастион русской славы великий Порт-Артур…

А настроение все равно паршивое.

Виктор Гусейнов и Владимир Ворсобин отправились на скоростном поезде в Порт-АртурФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Перед глазами маячила проклятая Русская слобода, выстроенная в пригороде Харбина (читайте в предыдущей части - см. сайт kp.ru), с храмами, копиями питерских дворцов, лубочными пейзажами, искусственным снегом…

Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В память врезались слова председателя Русского клуба в Харбине Марины Кушнаренко: «Уезжаю с сыном на лето, приезжаю - и каждый раз в шоке: то китайцы новую развязку рядом с домом построят, то все дома переоблицуют. А бывает, заедешь за угол - а там новый микрорайон размером с мой Комсомольск (Марина оттуда родом. - В. В.)».

А еще снисходительная улыбка бизнесвумен, объяснившей нам китайское чудо: «Просто вы, русские, слишком много отдыхаете».

Русские артисты обучают туристов бальным танцамФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Чем китайцы отличаются от русских? - спросил я в слободе русских ребят-артистов, обучающих туристов бальным танцам.

- Китайцы не заморачиваются, - отвечают не задумываясь. - Не рефлексируют, как русские. Им все время некогда. И мы этому учимся. Так, поверьте, и жить спокойнее.

В вагоне сосед - маленький китаец - в компьютере изучал, как бьется чье-то сердце. Он прокручивал запись вновь и вновь в специальной программе и делал в блокноте пометки. И так три часа. До посинения!

И это уже не удивляло. Это злило.

- Трудоголики, блин, - ворчал Гусейнов. - Слушай, репортаж становится антироссийским.

- А что поделаешь.

Здесь многие ходят в маскахФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Я вижу воздух, - сказал Витя.

- Чего?! - испугался я. (Не вовремя Гусейнов опять сошел с ума.)

- Я его, Володя, жую, как грязную жвачку. Ты заметил, что здесь многие ходят в масках?

Наша новая китайская подружка утверждала, что это от холода. Но когда мимо прошла женщина в навороченном модном респираторе, я понял - здесь проклятое место. Здесь опасно жить…

В социалистическом Китае царит махровый капитализмФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КАК ОНИ НАМ ЗАВИДУЮТ

За все надо платить.

А за монструозную экономику - расплачиваться.

Мы долго не могли понять, довольны ли китайцы жизнью. Сначала думали - ну конечно же! Мы видели то, о чем трубят российские любители Китая. Стройки, дороги, мегаполисы, заводы… Да и вся китайская жизнь крутится вокруг древнего правила: «Начальник боится народа, народ боится начальника». После танков на Тяньаньмэнь (подавления в 1989 году демонстрации, требовавшей «китайской перестройки» по-горбачевски) власти научились чутко прислушиваться к народным настроениям, пытаясь насытить полтора миллиарда кошельков и желудков - отчего экономика все больше напоминает несущийся на всех парах локомотив.

Довольны ли китайцы жизнью?Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поэтому бизнес здесь открыть очень просто. Например, молодежный вариант - пиццерия. Если она - помещение менее 9 квадратных метров, то никаких налогов. Проверки бизнеса щадящие. Отчего хоть и происходят разные безобразия (где-то, например, дом упадет или у какого-то идиота формальдегид попадет в лимонад), зато экономика зашкаливает.

Зарплаты сравнялись с российскими и ползут выше. У каждого китайца - по машине. Если ты госслужащий или представитель очень уважаемых профессий - врач, учитель, - пенсия 40 тысяч рублей (на наши деньги), ипотека - 5% (для остальных граждан 20%).

И все было бы хорошо. Но…

«Родная партия, власть, куда вы смотрите? - пишут в инете китайцы. - Все отравлено, еда, воздух, вода!»

Наша харбинская знакомая замужем за местным китайцем, и в последнее время, говорит, люди злы.

- Они трындят на кухнях про свое правительство. Ругают его на чем свет стоит! - рассказывает она. - Но при иностранцах - никогда. И когда мама приезжает и принимается ругать российские власти, я отказываюсь китайцам переводить. Это значит потерять перед ними лицо.

Но с экологией здесь так запущенно, что количество китайских минусов стало одолевать плюсы. Тем более в социалистическом Китае царит такой махровый капитализм, что Кудрин с Грефом позавидуют.

Ты, к примеру, не чиновник, не работаешь на богатом предприятии, которое сможет потом платить пенсию, - значит, крутись, копи себе на старость сам.

Ты крестьянин? Тогда всю жизнь только сам, без пенсии (впрочем, с тебя и не берут налогов).

Медицина платная. Любой прием в поликлинике, любой вызов врача, анализ - все через кассу.

Китай цинично, под коммунистические марши выталкивает человека в жестокий мир свободного рынка.

Китай цинично, под коммунистические марши выталкивает человека в жестокий мир свободного рынкаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Когда я приезжаю в Россию, говорю: ребята, радуйтесь! Мало того что вы рожаете бесплатно, вам это позволяют! - говорила нам в Харбине председатель Русского клуба Марина Кушнаренко. - Радуйтесь, что можете сидеть с ребенком три года, а не три месяца. У вас есть материнский капитал. Вы можете бесплатно лечиться и не отдавать за пустяковую операцию

5 тысяч юаней (45 тысяч рублей). Можете выбрать для своего ребенка любую школу или отдать в частную (в Китае хорошая школа стоит до миллиона рублей в год).

- Взять бы да и переселить сюда какого-нибудь нашего коммуниста, сторонника китайского пути, - взбодрился Гусейнов. - Он бы сразу разорался в китайском интернете (о нем, чудесном, мы расскажем чуть позже. - В. В.) - где ж тут социализм?! Даешь бесплатную медицину! К нему бы сразу пришли спецслужбы, и скоро этот диссидент вернулся бы к себе, на русский диван.

- Вот и считается здесь, что жить в России лучше, - говорю я Гусейнову. - То есть репортаж у нас не антироссийский? Читатели-патриоты могут расслабиться?

- Погоди! - хмурится Виктор. - Давай для гарантии поговорим о бабах.

- Опять?

О БАБАХ

Не зря китайцы женятся на русских. Здесь и на российском Дальнем Востоке. Массово ведь женятся, паразиты…

Обидно, господа русские мужики, за ветреные законы генетики. Оказывается, русские дамы и китайцы идеально подходят друг другу, несмотря на тысячи лет разнонаправленной культуры, истории и цивилизации.

- Они очень заботливые, - говорила нам одна русская тетушка, переехавшая сюда еще в начале 90-х из Донецка (в браке с китайцем она уже 20 лет). - Китайцы относятся к родителям супруги даже лучше, чем она сама. Спокойные. Рукастые. Детей любят самозабвенно (отчего, правда, при разводе стараются их отсудить). На женский взгляд - идеальный вариант (улыбается). Русских женщин они любят - высокие, русые, европейки…

- А когда китайцы понимают, что влипли? - спрашиваю.

- Сразу! - смеется русская. - Вы же знаете, с нами спорить бесмысленно.

- Знаем, - смиренно отвечаем.

Бессмысленно сравнивать Китай и РоссиюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Русские женщины добрые, - кивнула женщина из Донецка. - Романтичные. Но перепады настроения. И если что под руку попадется, это летит в любимого мужа... Даже иногда жаль его - он у меня маленький, лысенький… Китайские женщины, наоборот, прагматичны. Без квартиры и работы к ним даже не подходи.

- Вам, русским, повезло с женщинами, - скажет потом наш знакомый китаец. - У нас есть даже выражение: «живет как шанхаец». То есть как подкаблучник. Да и в других городах уже правило: дамы дома не убираются, не готовят - все должен делать муж. А она, дескать, Женщина, ждущая дорогих подарков…

- И у нас в России такое есть, я слышал, - успокаиваю мужика.

- Ой, да ваши поорут, а потом все сделают, - усмехается он. - Надо только потерпеть. Китайцы терпеть умеют…

Тут мы вспомнили нашего друга из Хэйхэ, защитника всего китайского Александра.

- Ох, не сравнивайте вы Китай и Россию, - учил он нас. - Бессмысленно. В Южном Китае, например, есть обычай: одинокая женщина (или если муж в командировке) одевается в белое кукольное платье и идет по улице с цветком. Кому подарит, с тем и проведет ночь…

- Да, нам этого не понять! - проворчали мы, командировочные. И, вздыхая по российским женщинам (благоразумно каждый о своей), въехали в Далянь - бывший русский город Дальний.

Продолжение следует.

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