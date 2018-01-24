Почему у русских не получается копировать китайцев. Часть 3

24 Янв. 2018 2018-01-24T02:28:44+03:00

Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая [видео]

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Им хотелось понять, так ли страшен для нас Китай, как его рисуют, и можем ли мы, русские и китайцы, друг друга понять. Продолжение.

Часть 1

Часть 2

ТЕНЬ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА

А как, скажите, жителям русского Благовещенска не смотреть по ту сторону Амура - на Китай? Вот стоит, например, на нашей набережной памятник Муравьеву-Амурскому, великому русскому генерал-губернатору. Глядит генерал гордо на берег китайский, где в небольшой деревушке Айгун в 1858 году он подписал знаменитый договор, по которому все современное Приамурье отошло России.

Китайцы генерала запомнили хорошо. В Айгуне они учредили в честь него странный музей, куда не пускают… русских (в следующих сериях нашего путешествия читайте, как мы его штурмовали). И каждый новый председатель КНР, как говорят, по традиции обязан побывать на этой печальной экспозиции.

Там и 1900 год, когда царские власти, напуганные Боксерским восстанием, депортировали из Благовещенска тысячи иностранцев, заставляя их плыть через Амур. Многие китайцы не умели плавать и шли на дно.

Не забыто и обострение советско-китайских отношений в 70-х, когда берега Амура ощетинились оборонительными укреплениями.

Но где ян, там, слава богу, - инь. Сотни советских воинов, прошедших Великую Отечественную, переправились в 1945-м через Амур, чтобы погибнуть в борьбе за китайскую независимость. И с 90-х годов, когда через открывшуюся границу хлынули китайские «панасониксы», города притерлись друг к другу. Общий бизнес. Разборки. Обманы, союзы, поножовщины, свадьбы, цистерны выпитой «по-братски» водки…

И даже официальные попытки сторон сблизиться выглядят мило...

В память о жизни в "лихих девяностых" возле городского рынка стоит памятник "челноку".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«ЧИСТОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

Съездил, например, местный губернатор в Хэйхэ и расчувствовался так, что велел устроить посреди Амура хоккейный матч между городами. Играли детская и взрослая команды. Русская молодежь разгромила китайскую. Взрослая команда поначалу тоже увлеклась, набросав в ворота Хэйхэ четыре шайбы. Но почуяли русские - теряют китайцы лицо, не к добру это. Пришлось губернатору менять вратаря на менее принципиального, чтобы Россия проиграла...

В 1994 году в Благовещенске торжественно открыли монумент независимости России.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И свято уверовав в принцип «ни нашим ни вашим», ох, как тяжело переживал Благовещенск передачу Китаю части амурских островов Тарабаров и Большой Уссурийский! Как скрежетали на кухнях зубы русские!

И сейчас переживает Благовещенск.

Хотя, казалось, радоваться бы ему. Узнали в Москве об архитектурном постыдстве и выделили 8 миллиардов рублей на контрстроительство набережной - «не хуже, чем в Хэйхэ».

А в городе опять зубоскальство и сарказм. Потому что денег на набережную… не хватило. В Китае, шептались в блогах, за такие деньги три набережные строят, а у нас…

Говорят, на реконструкцию благовещенской набережной Москва выделила 8 миллиардов рублей, но средств закончить начатое по проекту всё же не хватило.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Теперь сквозь замороженную стройку можно понаблюдать за жизнью китайского города Хэйхэ на другом берегу Амура.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Благовещенцы не понимают: почему Москва продает Китаю электроэнергию за полрубля, а нам за четыре? - размышляет знакомый на фоне залитого иллюминацией китайского берега. - Это даже не обидно. Это же, сука, чистое предательство!

Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая

У КАЖДОГО ЧИНОВНИКА - СВЕЧНОЙ ЗАВОДИК

- Уверена, что Россия за электричество что-то от Китая получит, - краснеет мэр Благовещенска Валентина Калита, когда я осторожно подкрался к этой теме. - Может, не материально, может, политически…

Городской глава Благовещенска Валентина Калита во время разговора с журналистами "КП".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Как говорил глава сицилийской мафии: политик не должен быть бизнесменом, - усмехается бывший мэр Благовещенска Александр Колядин. - Наша беда в том, что почти каждый чиновник владеет своим свечным заводиком. И продажа электричества Китаю за полцены - похоже, тоже чей-то свечной заводик.

Александр Михайлович руководил Благовещенском 9 лет и для своей должности чудесно сохранился. Следующий после него мэр, например, до сих пор сидит…

- Вы намекаете, что Китай дает взятки нашим чиновникам? - спрашиваю.

- Конечно. Так китайцы ломают нашу систему. Это здесь все понимают…

Китайские гости приехали за безделушками в один из магазинов Благовещенска.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Их компартия в курсе?

- Она смотрит сквозь пальцы. Как и у нас смотрят на шалости наших…

Но когда экс-мэр заговорил, что и «витринный» вид Хэйхэ - часть программы по ползучей финансовой интервенции в Россию, не выдерживаю.

- Подождите! - лезу я в спор. - Кремль инвестиции ищет по всему миру, а когда находит - народ кричит: «Караул, интервенция!»?

Бывший мэр Благовещенска Александр Калядин руководил городом целых девять лет.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Когда я руководил Благовещенском, в городе появилась строительная фирма некоего Ваня, - говорит Колядин. - Он за четыре года возвел пять стоквартирных домов - скорость для наших строителей немыслимая. И деньги Вань получал очень интересно - ему выписывали кредиты китайские банки, но юани никогда не пересекали границу. Деньги он брал у соотечественников, которые торгуют на благовещенском рынке. Они получали команду - и скидывались…

- Какую команду?!

- Китай централизованное государство, и все они, даже за границей, находятся под контролем. В каждом городе к китайскому землячеству закреплен негласный администратор.

- Смотрящий по городу?

- Можно и так сказать. Однажды китайцев стали выжимать с нашего рынка. И этот администратор вызывает меня, мэра, в Китай. Я ему - фиг тебе, дорогой. Сам приезжай. Приехал. И быстро все разрулил. Китайцы - одно целое. И права нынешний мэр Калита, с ними надо быть всегда настороже. Они очень изворотливы. С ними надо дружить, но быть внимательным к каждому их шагу. Они мастера многоходовок.

На набережной Благовещенска - памятник генерал-губернатору Муравьеву-Амурскому, который полтора века назад присоединил эти земли к России. А через заборчик, через реку Амур - вот они, кажется, руку протяни - уже небоскребы китайского Хэйхэ. Русский генеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ВЕРТУХАЛЬ ВЛАСТИ

И все-таки Колядин уважает Поднебесную. Жалеет, что не удалось ему осуществить заветную мечту - управлять по-китайски.

- Я пытался внедрить их опыт, - рассказывает он. - Cпециально ездил за Амур, брал c собой руководителей агропредприятий, чтобы показать, как китайцы выращивают свинину. Стоит комплекс на 10 тысяч голов. Вокруг деревушки. Крестьяне сажают кукурузу, шелушат ее вручную и сдают на комбинат. Вручную очень выгодно - собирается 70% урожая, а наши машинами собирают лишь 30 - 40%. Мы решили сделать то же самое под Благовещенском (мрачнеет). Посадили у села Марково кукурузу… И не получилось.

- Вот видите, - пожимаю плечами. - Вручную... Мы что - азиаты какие?

- В этом заблуждении и есть главная проблема! - застонал бывший мэр. - Не от русской лени наш человек получает 10 - 15 тысяч. Как ему платят, так он и работает. Если бы русский человек точно знал, что за собранный центнер он получит деньги, что его не кинут, не обманут, он бы работал не хуже китайца! Голыми руками! Но в российских традициях - недоплатить, недодать, объегорить! (Раскаляясь.) В Китае, думаете, все такие трудолюбивые, что рвутся на работу? Хрен там! Тоже пытаются свалынить. Но, во-первых, там за обман - суровое наказание. А во-вторых…

Днем в городе не очень людно.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из слов экс-мэра выходило, что Москва обескровила провинцию, оставив копейки - земельный налог и продажу муниципального имущества. Ровно то, от чего, как ни бейся, а доходы в местную казну не увеличишь. И забрав все стимулы к развитию, центр бросает подачку - дотации.

Возведение снежных скульптур в Благовещенске.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Принцип такой: будешь улыбаться и делать то, что скажу, - дам городу деньги, - говорит он. - Будешь спорить - не дам. Так и выстроилась наша вертухаль власти.

- Как вы сказали?!

- Вертухаль (экс-мэр Благовещенска смотрит с вызовом). А как еще назвать систему, где на местах сидят «попугаи», исполняющие приказы? Где, если начинаешь думать самостоятельно, моментально оказываешься вне системы. Что исключает саму возможность развития регионов. В Китае на местах оставляют до 70% денег. И если чиновник видит, что какая-нибудь отрасль развивается и будет нести золотые яйца, он снижает налог или даже отменит его! Иначе нет результата, с работы выгонят, а остаться без нее в Китае страшно.

Население Благовещенска - 240 тысяч человек. В соседнем Хэйхэ проживает в разы больше.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На прощание попросил у экс-мэра контакты знакомых на той стороне…

- Они все сменились, - вздохнул он. - Там лет пять проработал чиновник: если плохо - увольняют, очень плохо - сажают, а если хорошо - на повышение. Так они не обрастают, как у нас, связями.

Продолжение в следующем номере «КП».