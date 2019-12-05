2019-12-05T12:22:33+03:00
Политика

Путин отметил значение системы квалификаций в построении карьеры

По словам президента, её функционирование имеет большое значение для формирования конкурентоспособного рынка труда
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин отметил важную роль системы квалификаций в правильной оценке своих возможностей и построении успешной профессиональной карьеры. Такая фраза содержится в приветствии участникам форума "Национальная система квалификаций России".

"Поздравляю с пятилетием создания национальной системы квалификаций. За прошедшее время благодаря плодотворному, конструктивному взаимодействию представителей органов государственной власти, объединений работодателей и профсоюзов национальная система квалификаций прошла важный этап становления и развития", - приводится текст обращения на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что эффективное функционирование этой системы имеет огромное значение для формирования конкурентоспособного рынка труда и подготовки компетентных кадров, а потому важно не останавливаться на достигнутом - обновлять инфраструктуру, распространять опыт в регионах.

Он выразил уверенность в том, что участники форума досконально обсудят темы повестки дня и найдут применение своим предложениям в практическом плане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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