Путин отметил значение системы квалификаций в построении карьеры

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-05T12:22:33+03:00

По словам президента, её функционирование имеет большое значение для формирования конкурентоспособного рынка труда

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Президент РФ Владимир Путин отметил важную роль системы квалификаций в правильной оценке своих возможностей и построении успешной профессиональной карьеры. Такая фраза содержится в приветствии участникам форума "Национальная система квалификаций России".

"Поздравляю с пятилетием создания национальной системы квалификаций. За прошедшее время благодаря плодотворному, конструктивному взаимодействию представителей органов государственной власти, объединений работодателей и профсоюзов национальная система квалификаций прошла важный этап становления и развития", - приводится текст обращения на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что эффективное функционирование этой системы имеет огромное значение для формирования конкурентоспособного рынка труда и подготовки компетентных кадров, а потому важно не останавливаться на достигнутом - обновлять инфраструктуру, распространять опыт в регионах.

Он выразил уверенность в том, что участники форума досконально обсудят темы повестки дня и найдут применение своим предложениям в практическом плане.

ИСТОЧНИК KP.RU