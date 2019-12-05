2019-12-05T12:17:57+03:00
Политика

Африка променяла Запад на сотрудничество с Россией

Пока США и Европа продолжают разграблять континент, наша страна действительно пытается помочь
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин и лидеры африканский стран на саммите в СочиПутин и лидеры африканский стран на саммите в СочиФото: REUTERS
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Первый экономический форум "Россия - Африка" состоялся в Сочи больше месяца назад, однако западные СМИ продолжают обсуждать и анализировать это событие. Так, например, американское издание Washington Post пришло к выводу, что этот саммит может иметь серьезные последствия для США и стран Европы.

Журналисты считают, что Африка уже отвернулась от западных партнеров. Поскольку пока они продолжают разграблять их страны, вывозя оттуда алмазы, золото, нефть и другие ценные ресурсы, Россия действительно пытается помочь.

Сайт kp.ru писал, что в августе прошлого года РФ и ЦАР подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, и уже через полгода правительству республики удалось заключить мирное соглашение с вооруженными группировками.

Другие страны региона не могли это не заметить, а потому тоже стали обращаться за помощью к Москве.

Причем речь идет не только о военном сотрудничестве. На саммите в Сочи было заключено множество сделок на общую сумму свыше триллиона рублей. Большая доля соглашений касается экспорта и внешнеэкономической деятельности, высоких технологий, транспорта и логистики, а также добычи полезных ископаемых, инвестиций и банковской деятельности.

Все это вызывает серьезные опасения у западных стран.

Терроризм мешает развитию Африканского континента – Путин на форуме "Россия-Африка".Выступая на форме "Россия-Африка" в Сочи в четверг, президент России Владимир Путин заявил, что терроризм, идеология экстремизма, пиратство и "Арабская весна" мешают развитию Африки. Российский лидер также подтвердил готовность Москвы бороться с этими проблемами (с) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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