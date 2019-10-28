Итоги первого Саммита и Экономического форума Россия – Африка

Саммит и Экономический форум Россия – Африка состоялись 23–24 октября в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие». Столь масштабные мероприятия проводятся в современной России впервые и не имеют аналогов в истории российско-африканских отношений. Официальные делегации стран Африки и представители бизнеса выразили высокую заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия, в углублении и интенсификации российско-африканского сотрудничества. Проведению Экономического форума Россия – Африка предшествовала широкомасштабная подготовительная работа, которая послужила усилению и расширению взаимодействия между Россией и Африкой. Были определены приоритетные направления экономического сотрудничества, по которым уже в ближайшие годы можно достичь конкретных результатов: энергетика, включая возобновляемые источники энергии; развитие инфраструктуры, особенно строительство железных дорог и жилья; современная и высокотехнологичная добыча и переработка полезных ископаемых; сельское хозяйство, цифровые технологии, геологоразведка, медицина, наука и образование.

По итогам Саммита участниками была принята итоговая декларация – документ, содержащий согласованные цели и задачи дальнейшего развития российско-африканского сотрудничества во всех его измерениях: политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Важно отметить, что в декларации закреплен новый диалоговый механизм – Форум российско-африканского партнерства – проведение саммитов в формате Россия – Африка раз в три года.

В рамках Петербургского международного экономического форума сессия Россия – Африка займет свое постоянное место, а Росконгресс продолжит работу на африканском треке в период до следующего Форума.

Работа с участниками

Экономический форум Россия – Африка посетили свыше 6000 участников и представителей СМИ из России и 104-х иностранных государств и территорий. Среди участников более 1100 представителей иностранного бизнеса, около 1400 – российского, более 1900 представителей иностранных официальных делегаций и более 300 – российских.

На Саммите и Экономическом форуме Россия – Африка работали официальные представители всех 54-х стран Африки, 45 из которых были представлены главами государств и правительств, а также представители Межправительственной организации по развитию и Общего рынка Восточной и Южной Африки.

Также мероприятия посетили 109 иностранных министров и два вице-президента: Либерии – Джуэл Ховард-Тэйлор и Бурунди – Жозеф Буторе.

Среди представителей федеральных органов власти Российской Федерации участие в Форуме приняли: заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, полномочный представитель Президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, а также 11 министров Российской Федерации.

Деловая программа

В основу деловой программы Форума Россия – Африка легли дискуссии, посвященные потенциалу развития сотрудничества и взаимодействия на Африканском континенте. Экономический форум открылся пленарным заседанием на тему: «Россия – Африка: раскрывая потенциал сотрудничества». На Форуме выступили сопредседатели Саммита Россия – Африка Президент Российской Федерации В.В. Путин и Президент Арабской Республики Египет А. Аль-Сиси.

«За пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил, как здесь коллега уже только что говорил, 20 млрд долларов. Много это или мало? <…> Мне кажется, что это слишком мало. Ведь имейте в виду, уважаемые дамы и господа: из этих 20 млрд 7,7 млрд – это наша торговля с Египтом, это 40%. А в Африке очень много наших потенциальных партнеров, очень. С хорошими перспективами развития, с огромным потенциалом роста», – отметил Владимир Путин, открывая Экономический форум Россия – Африка.

Президент Арабской Республики Египет А. Аль-Сиси в ходе пленарного заседания подчеркнул особую роль Российской Федерации в укреплении мира, стабильности и экономического прогресса между нашими странами. Он, в частности, сказал: «Мы высоко ценим то внимание, которое Российская Федерация уделяет укреплению сотрудничества с Африкой, и рассматриваем Экономический форум как важную площадку для демонстрации возможностей развивать инвестиции и торговлю между нашими народами, что будет способствовать укреплению связей между нами в соответствии с концепцией [повесткой дня] 2063, выработанной Африканским союзом».

Во время пленарного заседания Министр экономического развития РФ Максим Орешкин представил Карту компетенций России для Африки – информационно-аналитическое программное обеспечение, которое позволило гостям из стран Африки узнать о российских компетенциях в различных сферах, а также российских продуктах, конкурентоспособных на международных рынках. Карта компетенций России для Африки включает 39 продуктов, которые объединены в семь компетенций: медицина, недропользование, цифровое государство, образование, транспортная инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство. Более 170 российских компаний и организаций представили 280 предложений.

«Страны Африканского континента сейчас проходят через серию трансформаций: инфраструктурную, цифровую, человеческую. Задача этих трансформаций – повышение качества жизни людей, которые населяют этот прекрасный континент. Россия за последние годы накопила большой объем компетенций, теперь мы готовы к реализации совместных проектов, которые будут ориентированы на повышение качества жизни», – отметил Максим Орешкин.

Сам продукт был доступен в течение работы Форума на сенсорных панелях в зоне выставки, а после его окончания будет масштабирован для всех зарубежных стран и в режиме онлайн будет функционировать на сайте export.economy.gov.ru

Дискуссии были разделены на три тематических трека: «Развивая экономические связи», «Создавая совместные проекты», «Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере». В общей сложности – 31 сессия, посвященная вопросам развития торгово-экономических отношений, существующим и потенциальным совместным проектам в нефтегазовой отрасли, агропромышленной сфере, созданию транспортной инфраструктуры, строительству и атомной энергетике.

Кроме того, на полях Форума состоялся Форум информационных агентств Россия – Африка, где обсуждали роль средств массовой информации в российско-африканских отношениях.

Все мероприятия деловой программы велись на четырех языках (английский, французский, арабский, португальский), которые являются официальными языками органов и учреждений Африканского союза.

Соглашения и деловые переговоры

«В ходе Саммита и Экономического форума Россия – Африка подписаны 92 соглашения, контракта, меморандума о взаимопонимании. Общая сумма подписанных документов, информация о которых не является коммерческой тайной, составляет 1,004 трлн рублей. По отраслям наибольшее количество документов было подписано в области экспорта и внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества, высоких технологий, транспорта и логистики, добычи полезных ископаемых и геологоразведки, инвестиций и банковской деятельности, – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков. – За последние пять лет товарооборот между Россией и Африкой удвоился и этот показатель имеет все предпосылки для дальнейшего роста. Сегодня в Африке находятся шесть из десяти самых динамичных экономик мира. Здесь проживает самое молодое и быстрорастущее население планеты. Таким образом, взаимовыгодное партнерство является фундаментальной основой для развития экономик наших стран, и ведущую роль в этом процессе будет играть Форум Россия – Африка. В следующий раз он состоится через три года. Важно, что в течение всего этого времени мы и наши африканские коллеги намерены продолжать интенсивную работу по укреплению диалога посредством различных форматов встреч, актуализируя повестку деловой программы для следующего Форума».

Наиболее значимые соглашения:

– Правительство Российской Федерации и Африканский союз подписали меморандум о взаимопонимании об основах взаимоотношений и сотрудничестве. Документ был подписан в присутствии Президента России и Президента Египта по итогам Саммита Россия – Африка;

– Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подписала меморандум о взаимопонимании с Комиссией Африканского союза. Свои подписи под документом поставили глава коллегии ЕЭК Тигран Саркисян и председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

Экспорт / внешнеэкономическая деятельность:

- ПАО «Сбербанк», АО «Российский экспортный центр», ГК «ВЭБ.РФ» и инвестиционная компания Gemcorp Capital LLP подписали рамочное соглашение о создании механизма финансирования торговли между Россией и странами Африки.

Соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки путем организации механизмов кредитования совместных внешнеторговых проектов и открывает возможности увеличения объемов российского экспорта через финансовую поддержку поставок российских товаров на Африканский континент, в том числе в Анголу, Эфиопию, Мозамбик, Зимбабве и другие африканские страны.

Сумма договора – 320,3 млрд рублей.

- Группа компаний «Эфко» и египетская компания UnitedOil подписали соглашение о намерениях. Они планируют создать совместное предприятие по производству масложировой продукции. Производство растительного масла и пищевых ингредиентов будет ориентировано на рынки Южной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Также стороны планируют построить на Средиземном море зерновой терминал по перевалке 2 млн тонн грузов в год.

Общий объем инвестиций в проект – 19,2 млрд рублей.

Инвестиции / банковская деятельность:

- Международное агентство суверенного развития (IASD) заключило соглашения и стало консультантом правительств Республики Нигер, Гвинейской Республики и Демократической Республики Конго (ДРК). На программы развития этих стран агентство привлечет инвестиции.

Общий объем инвестиций в проект – 159,9 млрд рублей.

Промышленность / строительство:

- АО «Объединенная химическая компания “Уралхим”» и Grupo Opaia SA подписали Меморандум о строительстве завода по производству карбамида в Анголе. Проект предполагает и строительство портовой инфраструктуры. Российское предприятие будет отвечать за все вопросы, связанные с проектированием и технологиями производства, Opaia – за реализацию удобрений и их распространение в государственных хозяйствах страны.

Стоимость проекта – 83,3 млрд рублей.

- Российская государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, АО «Российский экспортный центр» и марокканская компания MYA Energy (входит в Marita Group) подписали меморандум о сотрудничестве с целью финансирования строительства нефтеперерабатывающего завода в Марокко мощностью до 5 млн тонн в год.

Общий объем инвестиций в проект – 35,6 млрд рублей.

Транспорт / логистика:

- Крупный российский производитель вагонов «Трансмашхолдинг» заключил соглашение с Египетскими национальными железными дорогами на поставку в Египет 1,3 тыс. пассажирских вагонов. Соглашение по поставке вагонов в Египет также предполагает организацию на территории Венгрии сборки вагонов из российских комплектующих. Эти вагоны и будут экспортироваться в Египет.

Общий объем инвестиций – 71,1 млрд рублей.

Высокие технологии:

- Российский производитель сервисных роботов Promobot и нигерийская компания Pailz Global Ventures подписали договор на поставку одного робота Promobot V.4 стоимостью 22 тысячи долларов, а также договор о дистрибуции, в рамках которого в Нигерию отправятся десять российских роботов в течение 2019–2020 гг. Планируется, что промоботы будут использоваться в клиниках и аэропортах Нигерии, а также в сфере развлечений.

Общий объем инвестиций – 15,2 млрд рублей.

В том числе были подписаны меморандумы:

- между ПАО «Лукойл» и Министерством горнорудной промышленности и углеводородов Республики Экваториальная Гвинея;

- меморандум о сотрудничестве между ОАО «РЖД» и Министерством транспорта и коммуникаций Демократической Республики Конго;

- меморандум о сотрудничестве между ОАО «РЖД» и Федеральным Министерством транспорта Федеративной Республики Нигерии.

Для дальнейшего развития российско-африканских отношений в области экономики и финансов, а также гуманитарной и социальной сферах, установления бизнес-контактов между нашими странами и продвижения имиджа России Фондом Росконгресс на мероприятиях Экономического форума было подписано 13 соглашений о сотрудничестве с: Агентством Эсватини по привлечению инвестиций; Агентством Республики Конго по привлечению инвестиций; Торгово-промышленной палатой Чада; Египетской ассоциацией экспортеров Expolink; Агентством Нигера по привлечению инвестиций и стратегическим проектам; Торгово-промышленной палатой Буркина-Фасо; ФГБУН Институтом Африки Российской Академии наук; Танзанийской палатой торговли, промышленности и сельского хозяйства; Торгово-промышленной палатой Абуджи; Национальной Торгово-промышленной палатой Кении; Торгово-промышленной палатой Мали; Федерацией предприятий Демократической Республики Конго; Конфедерацией бизнес-ассоциаций Мозамбика.

Таким образом количество стран, с внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями, с которыми Фонд Росконгресс установил взаимодействие на основе соглашений, увеличилось с 94 до 107.

В переговорном комплексе, организованном Фондом Росконгресс при поддержке Российского экспортного центра, участникам мероприятий было оказано содействие в организации 569 деловых встреч.

Организатор мероприятий – Фонд Росконгресс; соорганизаторы Экономического форума Россия – Африка – АО «Российский экспортный центр» и Афрэксимбанк.