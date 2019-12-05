Французское издание Le Monde сообщило о "базе ГРУ" в Альпах

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-05T12:38:45+03:00

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Западные спецслужбы составили список из 15 членов "подразделения ГРУ," которое "специализируется на убийствах". Согласно данным французского издания Le Monde, агенты по меньшей мере четыре года использовали Альпы как "тыловую базу".

Расследование было организовано в 2018 году после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. К "охоте" подключились французские, швейцарские, американские и другие спецслужбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU