2019-12-05T12:48:02+03:00
Общество

Ростуризм рассказал о местах главных новогодних гуляний в России

Эксперты рекомендуют посетить Москву, Рязань, Карелию и Крым
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ростуризм назвал лучшие направления на Новый годРостуризм назвал лучшие направления на Новый годФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В новогодние праздники в России пройдут масштабные фестивали, гуляния, международные соревнования по зимним видам спорта и другие развлечения. Ростуризм рассказал о самых интересных местах в России, которые можно посетить на каникулах.

Например, в Москве с 13 декабря по 12 января пройдет традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество», который давно полюбился не только жителям, но и гостям города. А на ВДНХ в этом году работает самый большой каток в Европе с искусственным льдом.

В Санкт-Петербурге пройдет забег Дедов Морозов. А в Ленинградской области и Карелии можно будет покататься в собачьих и оленьих упряжках, отправиться на подледную рыбалку и попариться в бане. Кроме того в регионе располагается резиденция карельского Деда Мороза - Подворье Талви Укко. Это место особенно интересно будет посетить вместе с детьми, передает сайт телеканала «Звезда».

Новогодней столицей 2020 стала Рязань. 14 декабря в городе откроется фестиваль «Катай, Рязань!», а в начале января - «Глинфест» и «ПирожОК». В этом году в городе пройдет всероссийский фестиваль огня и света, а также Новогодние Олимпийские игры и чемпионат по хоккею в валенках.

Кроме того в Ростуризме напомнили, что в Мурманске, Кандалакше и на Ямале на Новый год можно будет наблюдать такое красивое природное явление как северное сияние. Также эксперты отмечают, что на праздники будет интересно посетить Крым, Казань и Ярославль, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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