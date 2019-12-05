Дмитрий Медведев: «Закрывать YouTube никто не собирается!»

СЕГОДНЯ 13:07 2019-12-05T13:11:41+03:00

Премьер заявил, что России нужен устойчивый Рунет, потому что американцы в любой момент могут отрубить нас, от чего угодно

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Видеопортал YouTube (Ютюб) никто закрывать не собирается. Он продолжит работу в России. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев в предновогоднем интервью российским телеканалам.

- YouTube как был, так и останется. Те, кто на нем зарабатывают, смогут зарабатывать. Это зависит не от нас, а от политики самого YouTube. А она тоже меняется, они ее делают более строгой в части авторских прав, в части коммерческого соглашения и целого ряда других аспектов, которые связаны с коммерциализацией интернет-среды, - заметил Медведев.

Премьер также прокомментировал принятый в этом году закон устойчивом Рунете.

- Он направлен не на то, чтобы что-то там запретить. Цель в другом: чтобы нас не отрезали от мировой сети, если кому-то в голову это придет. Обычно в этом случае говорят: «ну, а кто нас собирается отрезать?». Это, как было сказано в одном советском кинофильме, «обывательские разговорчики». Отрезать могут от чего угодно!

Медведев напомнил, что когда у России начались стычки с американцами, нас грозились отрезать от системы верификации платежей.

- Это называется удар под дых. Это по сути объявление войны. Тем не менее, это обсуждалось. Почему тогда не завернуть этот кран, связанный с интернетом? - заметил Медведев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747957" frameborder="0"></iframe> Медведев про цель закона о «суверенном интернете».Премьер успокоил Настю Ивлееву: YouTube никто закрывать не собирается

ИСТОЧНИК KP.RU