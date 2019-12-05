Дмитрий Медведев заявил, что Зеленского пытаются затащить в конфликт с Россией

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-05T13:25:15+03:00

Медведев напомнил, что предшественник Владимира Зеленского Петр Порошенко не хотел никакого мира и был представителем «партии войны». Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

По мнению премьера, президент Украины хочет восстановления мира на Донбассе, но ему могут помешать [видео]

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет договориться с Россией по ключевым вопросам, в том числе о восстановлении мира на Донбассе. Но ему пытаются помешать и затащить в «партию войну». Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов в ежегодном телеинтервью.

- Очевидно, что нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, и с нашей страной в том числе. Чтоб мир был, чтобы как-то все-таки возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Но вопрос в том, получится ли у него? - заметил Медведев. - Самое главное, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались в политическим истеблишменте, в отдельных слоях и кругах. Противостоять такому оголтелому национализму и желанию все перевернуть с ног на голову вот в отношениях с Россией.

Медведев напомнил, что предшественник Владимира Зеленского Петр Порошенко не хотел никакого мира и был представителем «партии войны».

- В это хотят затащить и Зеленского, - заявил премьер.

При этом Медведев уклонился от вопроса: «Как вы лично относитесь к Зеленскому?».

- Сейчас нет смысла какие-то характеристики давать. Поскольку это человек, который избран народом Украины, и обладает, в общем, весьма высокой поддержкой со стороны украинского народа, - заметил премьер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747959" frameborder="0"></iframe> Медведев об отношениях с Беларусью и Украиной.Премьер-министр России ответил на вопрос об отношениях с нашими соседями

ИСТОЧНИК KP.RU