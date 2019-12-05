2019-12-05T13:25:15+03:00
Политика

Дмитрий Медведев заявил, что Зеленского пытаются затащить в конфликт с Россией

По мнению премьера, президент Украины хочет восстановления мира на Донбассе, но ему могут помешать [видео]
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Комментарии: comments2
Медведев напомнил, что предшественник Владимира Зеленского Петр Порошенко не хотел никакого мира и был представителем «партии войны». Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАССМедведев напомнил, что предшественник Владимира Зеленского Петр Порошенко не хотел никакого мира и был представителем «партии войны». Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Изменить размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский хочет договориться с Россией по ключевым вопросам, в том числе о восстановлении мира на Донбассе. Но ему пытаются помешать и затащить в «партию войну». Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов в ежегодном телеинтервью.

- Очевидно, что нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, и с нашей страной в том числе. Чтоб мир был, чтобы как-то все-таки возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Но вопрос в том, получится ли у него? - заметил Медведев. - Самое главное, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались в политическим истеблишменте, в отдельных слоях и кругах. Противостоять такому оголтелому национализму и желанию все перевернуть с ног на голову вот в отношениях с Россией.

Медведев напомнил, что предшественник Владимира Зеленского Петр Порошенко не хотел никакого мира и был представителем «партии войны».

- В это хотят затащить и Зеленского, - заявил премьер.

При этом Медведев уклонился от вопроса: «Как вы лично относитесь к Зеленскому?».

- Сейчас нет смысла какие-то характеристики давать. Поскольку это человек, который избран народом Украины, и обладает, в общем, весьма высокой поддержкой со стороны украинского народа, - заметил премьер.

Медведев об отношениях с Беларусью и Украиной.Премьер-министр России ответил на вопрос об отношениях с нашими соседями

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главным цветом 2020 года стал классический синий
Госдума поддержала во втором чтении проект о повышении МРОТ
Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе о статусе Донбасса
Мединский поддержал идею об ограничении использования смартфонов в школах
Путин продлил на пять лет срок полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
В МИД России сообщили о возможном визите Лаврова в Америку
Новый штраф за парковку на местах спецтехники появился во дворах центра Москвы
Сахалинская область предложила Японии поставлять в регион автомобили, работающие на газе
Доработка школьных образовательных стандартов будет завершена к 2020 году
Дмитрий Медведев: «Закрывать YouTube никто не собирается!»
Россия объявила сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата
В Госдуме назвали "вбросом" новость о подорожании ОСАГО на 30%
Ученые предупредили о климатической катастрофе из-за выбросов метана в Арктике
В России гражданина осудили по материалам Генпрокуратуры Латвии
Ростуризм рассказал о местах главных новогодних гуляний в России
Французское издание Le Monde сообщило о "базе ГРУ" в Альпах
В Вологде открылся центр поддержки одаренных детей «Импульс»
Африка променяла Запад на сотрудничество с Россией
В Госдуме оценили призывы из Киева выйти на Майдан
Профильный комитет Госдумы не принял законопроект о жетонах росгвардейцев