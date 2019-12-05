В МИД России сообщили о возможном визите Лаврова в Америку
Возможный визит главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон находится в активной проработке. В ходе поездки в США ожидает встреча министра с госсекретарём Майком Помпео и ещё несколькими высокопоставленными чиновниками, об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.
4 декабря стало известно, что членам делегации Федерального казначейства России не выдали визы. Они должны были посетить Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии.
До этого посольство США в Москве отказало в визе членам российской делегации, которая должна была сопровождать Лаврова в поездке на Генассамблею ООН.
Последний визит министра иностранных дел был в мае 2017 года, тогда прошли две встречи: с президентом Трампом в Белом доме и с госсекретарём Рексом Тиллерсоном.
ИСТОЧНИК KP.RU