В МИД России сообщили о возможном визите Лаврова в Америку

СЕГОДНЯ 13:50 2019-12-05T13:50:38+03:00

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Возможный визит главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон находится в активной проработке. В ходе поездки в США ожидает встреча министра с госсекретарём Майком Помпео и ещё несколькими высокопоставленными чиновниками, об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

4 декабря стало известно, что членам делегации Федерального казначейства России не выдали визы. Они должны были посетить Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии.

До этого посольство США в Москве отказало в визе членам российской делегации, которая должна была сопровождать Лаврова в поездке на Генассамблею ООН.

Последний визит министра иностранных дел был в мае 2017 года, тогда прошли две встречи: с президентом Трампом в Белом доме и с госсекретарём Рексом Тиллерсоном.

ИСТОЧНИК KP.RU