Распечатали кубышку: Медведев рассказал о выделении денег из Фонда национального благосостояния
В ближайшие несколько лет на развитие экономики из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделено около 1 триллиона рублей. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев во время ежегодного телеинтервью.
- Мы приняли решение открыть возможности, связанные с ФНБ, для того чтобы экономика развивалась быстрее, эти деньги будут использоваться для инвестпроектов. Мы в целом приняли непростое решение о том, чтобы в известной степени распечатать кубышку, - сказал Медведев.
ФНБ Медведев назвал «особым инструментом» и «неприкосновенным запасом» на тот случай, если в мировой экономике случится кризис. Он уточнил, что средства ФНБ будут использованы при условии 80% внешних инвестиций.
Медведев объявил о решении «распечатать кубышку».Премьер России заявил, что в ближайшие годы на развитие экономики из Фонда национального благосостояния будет выделено около 1 трлн рублей
ИСТОЧНИК KP.RU