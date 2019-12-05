Распечатали кубышку: Медведев рассказал о выделении денег из Фонда национального благосостояния

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-05T16:01:12+03:00

ФНБ Медведев назвал «особым инструментом» и «неприкосновенным запасом» на тот случай, если в мировой экономике случится кризис. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

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В ближайшие несколько лет на развитие экономики из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделено около 1 триллиона рублей. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев во время ежегодного телеинтервью.

- Мы приняли решение открыть возможности, связанные с ФНБ, для того чтобы экономика развивалась быстрее, эти деньги будут использоваться для инвестпроектов. Мы в целом приняли непростое решение о том, чтобы в известной степени распечатать кубышку, - сказал Медведев.

ФНБ Медведев назвал «особым инструментом» и «неприкосновенным запасом» на тот случай, если в мировой экономике случится кризис. Он уточнил, что средства ФНБ будут использованы при условии 80% внешних инвестиций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747998" frameborder="0"></iframe> Медведев объявил о решении «распечатать кубышку».Премьер России заявил, что в ближайшие годы на развитие экономики из Фонда национального благосостояния будет выделено около 1 трлн рублей

ИСТОЧНИК KP.RU