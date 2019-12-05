Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун объявила о помолвке
Актриса Эмма Стоун, получившая в 2018 году премию Оскар в номинации "лучшая женская роль" за картину "Ла-Ла Ленд", выходит замуж за продюсера и режиссёра Дэйва Маккэри. Об этом будущий жених объявил в своём Instagram.
На фото, опубликованном в аккаунте Маккэри, Эмма Стоун показала помолвочное кольцо с жемчугом и бриллиантами. Другие детали помолвки пара пока не разглашала.
Эмма Стоун и Дэйв Маккэри начали встречаться в 2017 году. Тогда они были впервые замечены на прогулке в Нью-Йорке.
Сайт kp.ru рассказывал, что несмотря на разочарование от проигрыша фильма "Ла-Ла Ленд" в номинации Оскар за лучший фильм, актриса считает присуждение главной награды картине "Лунный свет" справедливым.
В том же году Эмма Стоун была признана самой высокооплачиваемой актрисой в ежегодном рейтинге Forbes.
ИСТОЧНИК KP.RU