СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-05T14:49:29+03:00

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Актриса Эмма Стоун, получившая в 2018 году премию Оскар в номинации "лучшая женская роль" за картину "Ла-Ла Ленд", выходит замуж за продюсера и режиссёра Дэйва Маккэри. Об этом будущий жених объявил в своём Instagram.

На фото, опубликованном в аккаунте Маккэри, Эмма Стоун показала помолвочное кольцо с жемчугом и бриллиантами. Другие детали помолвки пара пока не разглашала.

Эмма Стоун и Дэйв Маккэри начали встречаться в 2017 году. Тогда они были впервые замечены на прогулке в Нью-Йорке.

davemccary Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун объявила о помолвке

Сайт kp.ru рассказывал, что несмотря на разочарование от проигрыша фильма "Ла-Ла Ленд" в номинации Оскар за лучший фильм, актриса считает присуждение главной награды картине "Лунный свет" справедливым.

В том же году Эмма Стоун была признана самой высокооплачиваемой актрисой в ежегодном рейтинге Forbes.

ИСТОЧНИК KP.RU