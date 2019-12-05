«Денег хватает только на такси»: Украинский министр пожаловался на маленькую зарплату

СЕГОДНЯ 17:14 2019-12-05T17:17:44+03:00

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Украинский министр развития экономики вынужден сам экономить. Тимофей Милованов в интервью журналистам 24 канала пожаловался на маленькую зарплату а министерском посту. В месяц ему на карточку поступает 18 тысяч гривен, это около 47 тысяч рублей.

- То что мне приходит на счет, хватает только на Uber. Зарплаты, я думаю, это тоже болезненный вопрос. Но я стараюсь, чтобы у моих замов была достойная заработная плата, - сообщает издание УНИАН.

Журналисты задали очевидный вопрос, на что же тогда политик живет, если зарплаты ему хватает только на такси. Министр объяснил, что у него есть сбережения.

Зарплата президента еще меньше - сайт kp.ru писал, что первая зарплата Владимира Зеленского после избрания составила 12 727 гривен (30,5 тысяч рублей). Размер оклада назвали в администрации президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU