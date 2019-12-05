2019-12-05T17:17:44+03:00
В мире

«Денег хватает только на такси»: Украинский министр пожаловался на маленькую зарплату

На счет ему ежемесячно поступает 18 тысяч гривен
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Министр пожаловался на маленькую зарплатуМинистр пожаловался на маленькую зарплатуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украинский министр развития экономики вынужден сам экономить. Тимофей Милованов в интервью журналистам 24 канала пожаловался на маленькую зарплату а министерском посту. В месяц ему на карточку поступает 18 тысяч гривен, это около 47 тысяч рублей.

- То что мне приходит на счет, хватает только на Uber. Зарплаты, я думаю, это тоже болезненный вопрос. Но я стараюсь, чтобы у моих замов была достойная заработная плата, - сообщает издание УНИАН.

Журналисты задали очевидный вопрос, на что же тогда политик живет, если зарплаты ему хватает только на такси. Министр объяснил, что у него есть сбережения.

Зарплата президента еще меньше - сайт kp.ru писал, что первая зарплата Владимира Зеленского после избрания составила 12 727 гривен (30,5 тысяч рублей). Размер оклада назвали в администрации президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директор Росгвардии посмотрел на вьетнамский спецназ
На Украине рассказали про «план Б» по Донбассу: На линии соприкосновения построят стену
В Сочи 28 декабря стартует «Рождественская ярмарка»
Лавров сравнил расследование МН17 с делом об убийстве грузинского боевика в Берлине
Дмитрий Медведев: Мы с допингом грешны, а другие что, безгрешны?
Во Франции «желтые жилеты» требуют «президентского крушения»
Дмитрий Медведев: в России акции наподобие французских "желтых жилетов» могут вылиться в беспощадный бунт
Предприятия лесопромышленного комплекса Краснодарского края получили более 156 млн рублей господдержки
В Белом море провели испытательные стрельбы с атомной подлодки «Казань»
Группа американских психиатров заявила об «опасном» психическом здоровье Трампа из-за импичмента
Дмитрий Медведев рассказал о самых сложных решениях в карьере
Госавтоинспекция ужесточит теоретический экзамен на водительские права
В Совфеде оценили экономический ущерб ЕС от санкций против России
Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун объявила о помолвке
С нового года на Сахалине и Курилах увеличится число семей, получающих ежемесячные выплаты при рождении первенца
Распечатали кубышку: Медведев рассказал о выделении денег из Фонда национального благосостояния
Сенатор объяснил, что кроется за дружелюбием польского президента к РФ
Главным цветом 2020 года стал классический синий