2019-12-05T18:15:14+03:00
В мире

В Индии режиссер призвал женщин «готовиться» к нападению насильников и не сопротивляться

Так Даниэль Шраван предлагает спасать жизни женщин, подвергающихся нападению
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Индии действует смертная казнь за изнасилование девочек до 12 летВ Индии действует смертная казнь за изнасилование девочек до 12 летФото: REUTERS
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В Индии осуждают режиссера, который призвал женщин «быть готовыми» к нападению насильников. По мнению Даниэля Шравана, если гражданки страны будут иметь при себе средства контрацепции в момент нападения и не будут сопротивляться, это спасет им жизнь.

- Простая логика... Если мужчина удовлетворит свое сексуальное желание, он не станет убивать женщин, - написал он фейсбук.

Шраван обратился в представителям правительства, чтобы министры ввели такую норму в законадательство. На режиссера посыпались обвинения. Не только женщины, но и мужчины, обвинили работника Болливуда в психическом заболевании и посоветовали лечиться. Режиссеру оставалось только удалить скандальный пост, сообщает телеканал India Today.

В Индии в 2018 году ввели смертную казнь за изнасилование девочек до 12 лет. Из-за случаев нападения на женщин в стране сокращается поток туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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