В Индии режиссер призвал женщин «готовиться» к нападению насильников и не сопротивляться
В Индии осуждают режиссера, который призвал женщин «быть готовыми» к нападению насильников. По мнению Даниэля Шравана, если гражданки страны будут иметь при себе средства контрацепции в момент нападения и не будут сопротивляться, это спасет им жизнь.
- Простая логика... Если мужчина удовлетворит свое сексуальное желание, он не станет убивать женщин, - написал он фейсбук.
Шраван обратился в представителям правительства, чтобы министры ввели такую норму в законадательство. На режиссера посыпались обвинения. Не только женщины, но и мужчины, обвинили работника Болливуда в психическом заболевании и посоветовали лечиться. Режиссеру оставалось только удалить скандальный пост, сообщает телеканал India Today.
В Индии в 2018 году ввели смертную казнь за изнасилование девочек до 12 лет. Из-за случаев нападения на женщин в стране сокращается поток туристов.
ИСТОЧНИК KP.RU