2019-12-05T23:13:08+03:00
В мире

В США объявили награду в 5 миллионов долларов за информацию о россиянине Якубце

Это самое крупное вознаграждение, которое Госдепартамент США когда-либо предлагал за поимку человека
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Россиянина подозревают в создании вредоносной программыРоссиянина подозревают в создании вредоносной программыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Госдепартаменте США объявили в розыск россиянина Максима Якубца. Его американские власти подозревают в создании вредоносной программы, которая наносит серьезный финансовый ущерб банкам и крупным предприятиям США с 2011 года. За информацию, которая может помочь в его поимке, в США готовы заплатить информатору 5 миллионов долларов. Это самая крупная сумма вознаграждения в истории штатов.

- Максим Якубец является лидером Evil Corp и ответственен за управление и надзор над вредоносной деятельностью этой группы в киберсфере, - сказано в сообщении американского госдепаратмента.

По версии государственного органа, хакер сотрудничал с ФСБ и даже украл «секретные сведения» для федеральной службы безопасности России. О россиянине в США ходит самая противоречивая информация. То он работал из подвалов московских кафе, то разъезжал на дорогих авто, вроде Lamborghini с номерными знаками, буквы которых могли прочитать как слово только русские.

Максим Якубец оказался числе 17 россиян, которые попали под американские санкции. Российский посол в США назвал обвинения Минфина США необоснованным. Несмотря на серьезные заявления о якобы причастности россиян к преступлениям, никаких доказательств США предъявить так и не смогли.

Как сообщает Reuters, директор ФБР Дэвид Боудич рассказал, что «российское правительство в какой-то степени помогло в их просьбе выследить хакеров».

Под американские санкции также попал якобы близкий соратник Якубца Игорь Турашев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подрядчик заявил об ускорении строительства "Северного потока-2"
Марш «желтых жилетов» собрал во Франции свыше 800 тысяч человек
Трамп угрожает ограничить торговлю США со странами, которые мало платят в фонд НАТО
«Единая Россия» сделает местные бюджеты народными
Россиянка признала себя виновной в отмывании денег в США
«Навешивают ярлык киберпреступника»: Посол России отреагировал на новые санкции США
Ракета Falcon 9 с грузовиком Cargo Dragon стартовала к МКС
В МИД России выступили за возобновление авиасообщения с Грузией
«Пелоси и демократам должно быть стыдно»: В Белом доме ждут справедливого суда над Трампом
Алексей Ягудин: "Катание Валиевой - настоящее искусство"
В Совфеде считают «план Б» Киева по Донбассу будет не на пользу самой Украине
ВЦИОМ: 79% россиян хотят, чтобы их дети стали волонтерами
Лавров считает, что перед выборами США будут вновь использовать «российскую карту»
Глава МВД выступил против возможного ненаказуемого снижения «порога превышения скорости»
Путин: Только Макрон ответил на предложение ввести мораторий на распространение ракет
В Украине сообщили о срыве переговоров по газу с Россией
США ввели санкции против семи российских компаний и 17 граждан России и Украины
В Индии режиссер призвал женщин «готовиться» к нападению насильников и не сопротивляться