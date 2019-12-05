В США объявили награду в 5 миллионов долларов за информацию о россиянине Якубце

СЕГОДНЯ 23:06 2019-12-05T23:13:08+03:00

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В Госдепартаменте США объявили в розыск россиянина Максима Якубца. Его американские власти подозревают в создании вредоносной программы, которая наносит серьезный финансовый ущерб банкам и крупным предприятиям США с 2011 года. За информацию, которая может помочь в его поимке, в США готовы заплатить информатору 5 миллионов долларов. Это самая крупная сумма вознаграждения в истории штатов.

- Максим Якубец является лидером Evil Corp и ответственен за управление и надзор над вредоносной деятельностью этой группы в киберсфере, - сказано в сообщении американского госдепаратмента.

По версии государственного органа, хакер сотрудничал с ФСБ и даже украл «секретные сведения» для федеральной службы безопасности России. О россиянине в США ходит самая противоречивая информация. То он работал из подвалов московских кафе, то разъезжал на дорогих авто, вроде Lamborghini с номерными знаками, буквы которых могли прочитать как слово только русские.

Максим Якубец оказался числе 17 россиян, которые попали под американские санкции. Российский посол в США назвал обвинения Минфина США необоснованным. Несмотря на серьезные заявления о якобы причастности россиян к преступлениям, никаких доказательств США предъявить так и не смогли.

Как сообщает Reuters, директор ФБР Дэвид Боудич рассказал, что «российское правительство в какой-то степени помогло в их просьбе выследить хакеров».

Под американские санкции также попал якобы близкий соратник Якубца Игорь Турашев.

ИСТОЧНИК KP.RU