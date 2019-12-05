В работе Instagram и Facebook произошел сбой

5 Дек. 23:46 2019-12-05T23:46:50+03:00

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Пользователи Instagram и Facebook сообщили о сбоях в работе популярных социальных сетей. Согласно данным интернет-сервиса Downdetector, который занимается отслеживанием работы интернет-ресурсов, проблемы начались в четверг, 5 декабря, вечером.

В основном жалобы поступали из США, Перу, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Эквадора, Великобритании, Италии, Испании и России. Что касается Instagram, то больше половины юзеров сообщали о сбоях в работе новостной ленты. Таких было 52% жалоб. Еще 31% пользователей сетовали на проблемы со входом в аккаунт, а у 14% не отображались "Истории".

Пользователи Facebook тоже в большинстве случаев жаловались на проблемы с доступом к аккаунту и сбоям в работе новостной ленты. Об этом сообщили 38% юзеров, столкнувшихся с трудностями. Также 22% сообщений были посвящены общей недоступности сайта.

ИСТОЧНИК KP.RU