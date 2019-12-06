2019-12-06T08:30:26+03:00
Общество

Миллионы россиян ответили на звонки подставных банковских сотрудников

Сбербанк получил свыше 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество в 2019 году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Более 2,5 млн россиян обратились в Сбербанк с жалобами на телефонное мошенничество в 2019 году. Чаще всего людям звонили под видом сотрудников кредитного учреждения.

По сравнению с 2017 годом таких жалоб стало в 15 раз больше. Причем о многих случаях до сих пор неизвестно - клиенты просто не сообщают о них банку. Такие данные привел управляющий директор-начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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