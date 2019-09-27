2019-09-27T07:11:18+03:00
Общество

Центробанк: Телефонные мошенники стали чаще обманывать с помощью подмены банковских номеров

Операторам связи ЦБ направил список опасных телефонных номеров
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Мошенники представляются сотрудниками банкаМошенники представляются сотрудниками банкаФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Центробанк сообщает об увеличении числа афер с телефонными номерами, которые якобы принадлежат банкам. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ЦБ, за лето регулятор обнаружил 2,5тысячи номеров, с которых звонили мошенники, представляясь работниками кредитных учреждений.

Схемы, которые используют преступники, отличаются разнообразием: в некоторых случаях клиентов банков просят сообщить реквизиты карт, иногда – набрать с мобильного телефона комбинацию цифр, после которой деньги со счета поступают на счет мошенников.

Центробанк передал информацию о номерах операторам связи. Те в свою очередь операторы заблокировали 218 номеров, в 59 случаях— установили ограничение на финансовые сервисы. В 198 случаях выявлена подмена банковских номеров.

Принять меры по остальным случаям не получилось из-за отсутствия правовых оснований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
The New York Times: В Белом доме знали о готовящейся жалобе на разговор Трампа с Зеленским
Итальянский фермер нарисовал в поле гигантский портрет экоактивистки Греты Тунберг
Две пассажирки подрались на борту самолета Москва-Минеральные воды
Байден обвинил Трампа в желании заручиться иностранной поддержкой перед выборами
С берегового комплекса «Бастион» на Чукотке впервые в истории совершили пуск крылатой ракеты «Оникс»
Трамп о давлении на Зеленского: Лучшее доказательство невиновности – слова Зеленского
Православные верующие отмечают Воздвижение Креста Господня
В Польше назвали трагедией полную эксплуатацию трубопровода Opal "Газпромом"
Московский суд заочно решит вопрос об аресте олигарха Плахотнюка
Новый глава МИД Японии хочет в 2019 году посетить Россию
Помпео заявил, что Россия и Иран провоцируют насилие в Сирии
Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
Специалисты посчитали, сколько россияне тратят на развлечения для детей
Опубликованы кадры, сделанные внутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Конституционный комитет Сирии 30 октября проведет первое заседание
МИД РФ отреагировало на антироссийские санкции США
Зеленский поднял вопрос членства Украины в НАТО
Россия предложила проводить часть заседаний Генассамблеи ООН не в США
Ученые нашли миллиарды частиц пластика в чайных пакетиках
Лавров заявил, что ситуация в Ливии представляет угрозу для стран Южной Европы
США не определились по вопросу продления ДСНВ с Россией
США усилят Саудовскую Аравию батареей ЗРК Patriot, радарами и военными
Приложение MAPS.ME запустило маршрут для фанатов The Beatles