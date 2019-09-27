Центробанк: Телефонные мошенники стали чаще обманывать с помощью подмены банковских номеров

СЕГОДНЯ 07:10 2019-09-27T07:11:18+03:00

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Центробанк сообщает об увеличении числа афер с телефонными номерами, которые якобы принадлежат банкам. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ЦБ, за лето регулятор обнаружил 2,5тысячи номеров, с которых звонили мошенники, представляясь работниками кредитных учреждений.

Схемы, которые используют преступники, отличаются разнообразием: в некоторых случаях клиентов банков просят сообщить реквизиты карт, иногда – набрать с мобильного телефона комбинацию цифр, после которой деньги со счета поступают на счет мошенников.

Центробанк передал информацию о номерах операторам связи. Те в свою очередь операторы заблокировали 218 номеров, в 59 случаях— установили ограничение на финансовые сервисы. В 198 случаях выявлена подмена банковских номеров.

Принять меры по остальным случаям не получилось из-за отсутствия правовых оснований.

ИСТОЧНИК KP.RU