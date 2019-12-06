Суд Каналы отказал экс-пособнику нацистов в восстановлении гражданства

СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-06T08:55:30+03:00

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Верховный суд Канады отклонил апелляционную жалобу 95-летнего уроженца Украины Гельмута Оберландера с просьбой о возвращении ему гражданства страны. Таким образом было окончательно закрыто рассмотрение дела, возбужденного еще в 1995 году.

Сайт kp.ru писал, что несколько десятилетий назад Канада заподозрила Оберландера в причастности к преступлениям нацистов. Оказалось, что при подаче документов на иммиграцию он скрыл факт вхождения в состав группы "Айнзатцкоммандо-10А" - один из эскадронов смерти, расправлявшихся с мирными жителями на территории СССР.

Сам мужчина уверяет, что его просто заставили быть переводчиком, но он никогда не разделял идеологию нацистов. Оберландер начал сотрудничать с фашистами, когда ему было 17 лет.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU