ВОЗ: в мире растёт смертность от кори

СЕГОДНЯ 09:25 2019-12-06T09:25:06+03:00

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, по данным которого смертность от кори выросла почти на 20 тысяч человек в год. По оглашённым 5 декабря в Женеве сведениям, за 2018 год в мире умерли от кори 140 тысяч человек.

По итогам 2018 года страны-члены ВОЗ направили данные, по которым за год было зарегистрировано 353 236 случаев кори. Однако организация особенно обеспокоена ещё и тем, что реальные масштабы заболеваемости многократно больше. По исследованиям ВОЗ, в 2018 году были заражены корью около 9 млн 769 тысяч 400 человек, а 142,3 тысячи из них умерли. Число заболевших сократилось более, чем в три раза, а умерших - почти в четыре раза по сравнению с 2000 годом. Однако сравнивая с 2017 годом, в прошлом году заболело на 2 млн человек больше, а рост количества умерших составил почти 20 тысяч, приводит данные из доклада организации ТАСС.

Самые высокие показатели заражения за последнюю четверть века зарегистрированы в США, а четыре европейские страны, в прошлом году имевшие статус государств, в которых нет кори, утратили это звание. Наибольшее распространение кори зафиксировано в Конго, Либерии, Сомали, на Украине и Мадагаскаре. "На эти пять стран приходится почти половина всех случаев кори в мире", - отмечает ВОЗ.

Большинство умерших в мире - дети в возрасте до пяти лет.

- Уже сам факт, что сегодня дети умирают от таких болезней, как корь, которые можно предотвратить при помощи вакцинации, вызывает возмущение и свидетельствует о коллективном провале в вопросе защиты наиболее уязвимых детей в мире, - сказал генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Он также просит мировое сообщество инвестировать деньги "в иммунизацию и в качественное здравоохранение".

ВОЗ также акцентирует внимание на том, что корь легко предотвратить вакцинацией, которая находится в стадии стагнации уже почти 10 лет. В 2018 году 86% детей получили первую вакцину, а вторую - уже менее 70%. Для предотвращения вспышек заболеваемости корью, уровень вакцинации двумя дозами должен составлять 95%.

Ранее сайт kp.ru предостерегал о том, что корь - это самое заразное вирусное заболевание, симптомы которого похожи на ОРВИ, но приводит к слепоте и отёку мозга.

Также в 2019 году главный санитарный врач России Анна Попова издала постановление, по которому к вакцинации от кори призывали всех, кто не получил её в 1 год и в 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU