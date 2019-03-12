Роспотребнадзор объяснил, какие ограничения ждут не привитых от кори

Корь все больше накрывает европейский регион: по последним сводкам 82 596 заболевших и 72 умерших в период с января по декабрь 2018 г. (более позднюю информацию пока не обнародуют). В России опасная инфекция тоже набирает обороты, очень часто это случаи завоза вируса из-за границы - как туристами, так и гастарбайтерами, говорят эпидемиологи. По данным, опубликованным на сайте Роспотребнадзора, в РФ заболели корью 2 539 человек (за период с декабря 2018 г. по январь 2019 г.).

Главный санитарный врач Анна Попова издала постановление, которым всем регионам нашей страны предписывается организовать так называемую «подчищающую» вакцинацию против кори в период с 1 апреля по 1 октября. Это означает, что на прививки позовут всех, кто не прошел положенную вакцинацию в детском возрасте (в 1 год и в 6 лет) и не переболел корью (тогда иммунитет тоже появился бы).

Предполагается, в частности, что сделать прививки предложат всем пациентам поликлиник и больниц, не имеющим данных о вакцинации в детстве и не перенесших корь. Как сообщают читатели «КП», во многих регионах уже сейчас без проблем может получить направление на бесплатную прививку от кори любой желающий. Для этого нужно обратиться к врачу-терапевту поликлиники по месту жительства, сообщить о желании привиться от кори, и доктор выдаст направление в процедурный кабинет.

ЕСЛИ ОБЩАЛСЯ С БОЛЬНЫМ - ПОСПЕШИ

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (НКПП) взрослых, не болевших корью ранее, не привитых или привитых против кори однократно, прививают в возрасте до 35 лет. До 55 лет включительно прививают взрослых, относящихся к группам риска (медицинские работники, работники образовательных организаций и пр.). После двукратного введения вакцины, так же, как и после перенесения заболевания корью, формируется стойкий длительный иммунитет к этой инфекции, уверяют эпидемиологи.

Вакцинация по эпидемическим показаниям проводится лицам, имевшим контакт с больным корью (или при подозрении на заболевание), не болевшим корью ранее, не привитым, привитым однократно - без ограничения возраста. Прививка по эпидпоказаниям должна быть сделана как можно быстрее - в первые 72 часа с момента контакта с больным.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Что будет, если нет прививки?

Об опасностях для здоровья мы уже писали. А теперь - речь о правовых последствиях. В ряде регионов местные власти выпустили распоряжения временно запретить посещение детсадов, школ, вузов не привитым детям, студентам, а также взрослым сотрудникам этих учреждений. Насколько это законно?

- Это вполне соответствует действующему законодательству, если в регионе, муниципалитете или отдельном образовательном учреждении сложились определенные условия, - пояснили «КП» в Роспотребнадзоре. - А именно: пункт 2 статьи 5 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» предусматривает: гражданин, не имеющий прививок, получает временный отказ в приеме в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. Обратите внимание: эта мера допускается в том числе при угрозе возникновения эпидемий, то есть когда только наметился рост заболеваемости.

Как это определяется? Вопрос решают эксперты в зависимости от каждой конкретной ситуации, внимательно изучая обстоятельства и оценивая обстановку. Специалисты территориального управления Роспотребнадзора выступают с предложением - юридически это называется «вносят представление» - в органы исполнительной власти региона, муниципального образования или органы управления образованием, когда речь идет о конкретной школе либо вузе. После выяснения всех обстоятельств и обсуждения принимается решение о временном ограничении посещения образовательных учреждений для непривитых граждан.

От редакции: Среди детей, не имеющих прививок, есть не только сыновья и дочери родителей - антипрививочников. Но и ребята, которым врачи дали отвод от вакцинации по медицинским показаниям. У таких детей, как, впрочем, и у всех, сохраняется право на образование, гарантированное Конституцией. Ссылаясь на него, родители могут обращаться в местные органы управления образованием с заявлением о том, чтобы ребенку временно организовали дистанционное обучение.