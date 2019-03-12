2019-03-12T17:18:24+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил, какие ограничения ждут не привитых от кори

В России объявляется «подчищающая» вакцинация против вируса. «КП» выяснила подробности
Анна ДОБРЮХА
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Главный санитарный врач Анна Попова издала постановление, которым всем регионам нашей страны предписывается организовать так называемую «подчищающую» вакцинациюГлавный санитарный врач Анна Попова издала постановление, которым всем регионам нашей страны предписывается организовать так называемую «подчищающую» вакцинациюФото: Евгения ГУСЕВА
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Корь все больше накрывает европейский регион: по последним сводкам 82 596 заболевших и 72 умерших в период с января по декабрь 2018 г. (более позднюю информацию пока не обнародуют). В России опасная инфекция тоже набирает обороты, очень часто это случаи завоза вируса из-за границы - как туристами, так и гастарбайтерами, говорят эпидемиологи. По данным, опубликованным на сайте Роспотребнадзора, в РФ заболели корью 2 539 человек (за период с декабря 2018 г. по январь 2019 г.).

Главный санитарный врач Анна Попова издала постановление, которым всем регионам нашей страны предписывается организовать так называемую «подчищающую» вакцинацию против кори в период с 1 апреля по 1 октября. Это означает, что на прививки позовут всех, кто не прошел положенную вакцинацию в детском возрасте (в 1 год и в 6 лет) и не переболел корью (тогда иммунитет тоже появился бы).

Предполагается, в частности, что сделать прививки предложат всем пациентам поликлиник и больниц, не имеющим данных о вакцинации в детстве и не перенесших корь. Как сообщают читатели «КП», во многих регионах уже сейчас без проблем может получить направление на бесплатную прививку от кори любой желающий. Для этого нужно обратиться к врачу-терапевту поликлиники по месту жительства, сообщить о желании привиться от кори, и доктор выдаст направление в процедурный кабинет.

ЕСЛИ ОБЩАЛСЯ С БОЛЬНЫМ - ПОСПЕШИ

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (НКПП) взрослых, не болевших корью ранее, не привитых или привитых против кори однократно, прививают в возрасте до 35 лет. До 55 лет включительно прививают взрослых, относящихся к группам риска (медицинские работники, работники образовательных организаций и пр.). После двукратного введения вакцины, так же, как и после перенесения заболевания корью, формируется стойкий длительный иммунитет к этой инфекции, уверяют эпидемиологи.

Вакцинация по эпидемическим показаниям проводится лицам, имевшим контакт с больным корью (или при подозрении на заболевание), не болевшим корью ранее, не привитым, привитым однократно - без ограничения возраста. Прививка по эпидпоказаниям должна быть сделана как можно быстрее - в первые 72 часа с момента контакта с больным.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Что будет, если нет прививки?

Об опасностях для здоровья мы уже писали. А теперь - речь о правовых последствиях. В ряде регионов местные власти выпустили распоряжения временно запретить посещение детсадов, школ, вузов не привитым детям, студентам, а также взрослым сотрудникам этих учреждений. Насколько это законно?

- Это вполне соответствует действующему законодательству, если в регионе, муниципалитете или отдельном образовательном учреждении сложились определенные условия, - пояснили «КП» в Роспотребнадзоре. - А именно: пункт 2 статьи 5 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» предусматривает: гражданин, не имеющий прививок, получает временный отказ в приеме в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. Обратите внимание: эта мера допускается в том числе при угрозе возникновения эпидемий, то есть когда только наметился рост заболеваемости.

Как это определяется? Вопрос решают эксперты в зависимости от каждой конкретной ситуации, внимательно изучая обстоятельства и оценивая обстановку. Специалисты территориального управления Роспотребнадзора выступают с предложением - юридически это называется «вносят представление» - в органы исполнительной власти региона, муниципального образования или органы управления образованием, когда речь идет о конкретной школе либо вузе. После выяснения всех обстоятельств и обсуждения принимается решение о временном ограничении посещения образовательных учреждений для непривитых граждан.

От редакции: Среди детей, не имеющих прививок, есть не только сыновья и дочери родителей - антипрививочников. Но и ребята, которым врачи дали отвод от вакцинации по медицинским показаниям. У таких детей, как, впрочем, и у всех, сохраняется право на образование, гарантированное Конституцией. Ссылаясь на него, родители могут обращаться в местные органы управления образованием с заявлением о том, чтобы ребенку временно организовали дистанционное обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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