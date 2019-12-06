Суд арестовал имущество бывшего замглавы Пенсионного фонда России

СЕГОДНЯ 12:24 2019-12-06T12:36:52+03:00

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Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета, имущество и недвижимость бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который ранее признался во взяточничестве.

Так, были заморожены банковские счета самого экс-чиновника, его родственников, три квартиры в столице и области и дом с земельным участком в Подмосковье. Согласно данным источника ТАСС в правоохранительных органах, общая сумма арестованного имущества составляет около 70 миллионов рублей.

Сайт kp.ru писал, что Иванова задержали 12 июля 2019 года и обвинили в получении взятки в размере 4,4 млн рублей. Бывший военный моряк раскаялся в преступлении и был арестован.

В тот же день под стражей оказался и второй фигурант дела, директор департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв менеджмент" Алексей Копейкин, который считается посредником. К слову, его имущество также было арестовано.

ИСТОЧНИК KP.RU