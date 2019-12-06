Электрический угорь в США заставил работать гирлянду на рождественской ёлке

СЕГОДНЯ 12:34 2019-12-06T12:39:23+03:00

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В американском штате Теннесси работники океанариума использовали энергию, которую вырабатывает электрический угорь, чтобы включить гирлянду на рождественской ёлке. Об этом стало известно благодаря видео, размещенному в твиттер-аккаунте жителя океанариума.

Рождественская ёлка работает от энергии электрического угря.

Праздничная ёлка действительно мерцает всеми огоньками - в зависимости от силы разрядов, которые испускает электрический угорь, когда охотится, ориентируется в пространстве или испытывает стресс. Но процесс происходит, конечно, не напрямую. Чтобы не навредить своему подопечному, работники океанариума используют специальное устройство - оно ловит разряды Мигеля Уоттсона и направляет их прямо в гирлянду. Еще во время каждого сильного разряда в Твиттере угря появляется новая запись с восклицанием или звукоподражанием ("Ба-бах!" или "Дзынь!").

Электрические угри водятся в водах Южной Америки. Три органа в организме этих рыб состоят из клеток, называемых электроцитами, которые могут производить электрический разряд низкого или высокого напряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU