Назван овощ, восстанавливающий легкие после курения

СЕГОДНЯ 12:46 2019-12-06T12:46:59+03:00

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Регулярное употребление помидоров замедляет снижение функций легких, которое происходит у курильщиков. Таким образом, томаты помогают поддерживать здоровье дыхательных путей даже у тех, кто курит долгие годы. Об этом сообщили ученые из американской медицинской школы имени Джона Хопкинса.

Специалисты на протяжении 10 лет наблюдали за здоровьем добровольцев, следили за результатами их анализов и проводили спирометрию — метод исследования функции внешнего дыхания. В результате, ученые пришли к выводу, что на здоровье легких положительно сказывается употребление помидоров и яблок.

У тех участников эксперимента, которые ежедневно съедали не менее двух помидоров и трех яблок наблюдалось более медленное снижение работоспособности легких, чем у тех, кто не употреблял на регулярной основе эти фрукты и овощи. На основе этого наблюдения специалисты сделали вывод, что употребление растительных продуктов в большом количестве может замедлить процесс снижение функции легких и помочь курильщикам восстановить здоровье легких, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU