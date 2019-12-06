2019-12-06T14:04:49+03:00
Общество

Врач рассказал об опасности бороды и усов

Они способствуют скоплению бактерий и повышают вероятность болезней
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Врач: в сезон гриппа борода накапливает бактерииВрач: в сезон гриппа борода накапливает бактерииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В последние несколько лет среди мужчин стабильно держится мода на усы и бороды. При этом представители сильного пола не изменяют своим привычкам и лето, и зимой. А ведь именно в холодное время года растительность на лице может негативно влиять на здоровье.

Главный специалист московского депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, что в период холодов растительность на лице становится главным рассадником вирусов и инфекций, передает телеканал «360».

В период массовых простуд и циркулирования вируса гриппа, когда окружающие люди чихают и кашляют, все вредные бактерии скапливаются в волосах и могут заразить бородача. Кроме того, инфекции, «живущие» в бороде и усах, могут при тесном контакте передаться другим людям.

«Осевшие в бороде или усах вирусы могут передаваться при объятиях, поцелуях и других соприкосновениях», - цитирует Тяжельникова сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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