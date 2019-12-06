Ангела Меркель впервые за четыре срока посетила Освенцим
Немецкий лидер Ангела Меркель в честь десятилетия открытия Фонда «Аушвиц-Биркенау» впервые за всё время пребывания на посту канцлера ФРГ прибыла в Освенцим, чтобы почтить память жертв нацистских преступлений. Сопровождает Меркель в ходе этой поездки польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
В программе визита Ангелы Меркель - осмотр музейной экспозиции, возложение цветов к мемориалу Стена смерти на площади у 11-го блока, где проводились расстрелы заключенных Освенцима, а также выступление с речью в здании так называемой бани - места регистрации всех прибывавших в годы войны в лагерь смерти.
Как передает ТАСС, заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский оценил прибытие в мемориал лидеров правительств Германии и Польши как "возможность напомнить миру о совершенных нацистской Германией в Аушвице и других концлагерях преступлениях, о миллионах жертв, о том, как важно о них помнить, смело говорить правду о тех временах и противостоять попыткам переписать историю".
Ангела Меркель впервые приехала в Освенцим.
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