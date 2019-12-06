2019-12-06T15:09:34+03:00
В мире

Ангела Меркель впервые за четыре срока посетила Освенцим

Канцлер Германии приехала в мемориал на месте нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" [видео]
Ольга МАТЫС
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Состоялся первый визит Ангелы Меркель в мемориал ОсвенцимаСостоялся первый визит Ангелы Меркель в мемориал ОсвенцимаФото: REUTERS
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Немецкий лидер Ангела Меркель в честь десятилетия открытия Фонда «Аушвиц-Биркенау» впервые за всё время пребывания на посту канцлера ФРГ прибыла в Освенцим, чтобы почтить память жертв нацистских преступлений. Сопровождает Меркель в ходе этой поездки польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В программе визита Ангелы Меркель - осмотр музейной экспозиции, возложение цветов к мемориалу Стена смерти на площади у 11-го блока, где проводились расстрелы заключенных Освенцима, а также выступление с речью в здании так называемой бани - места регистрации всех прибывавших в годы войны в лагерь смерти.

Как передает ТАСС, заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский оценил прибытие в мемориал лидеров правительств Германии и Польши как "возможность напомнить миру о совершенных нацистской Германией в Аушвице и других концлагерях преступлениях, о миллионах жертв, о том, как важно о них помнить, смело говорить правду о тех временах и противостоять попыткам переписать историю".

Ангела Меркель впервые приехала в Освенцим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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