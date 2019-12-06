Украина показала панораму "лунной базы"

СЕГОДНЯ 17:32 2019-12-06T17:32:08+03:00

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Украинское космическое предприятие КБ "Южное" представило миру панораму лунной промышленно-исследовательской базы.

Специалисты отметили, что им удалось полностью сформировать внешний вид базы, правильно расположить на панораме все её объекты и инфраструктуру.

- Обобщены сроки реализации проекта, а также основные технические характеристики разрабатываемых систем: космическая транспортная система для доставки экипажа и грузов на поверхность Луны и возвращения на Землю <...>, средства передвижения по поверхности Луны и тому подобное, - сообщается на сайте компании.

Целиком панораму также можно посмотреть на сайте предприятия. Подписана она слоганом "Let's make the Moon closer together" ("Давайте вместе сделаем Луну ближе").

Свое изобретение украинские исследователи представили на Третьем международном семинаре ассоциации "Лунная деревня". Помимо Украины, там также участвовали Япония, США, Индия и Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU