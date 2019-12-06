СЕГОДНЯ 18:48 2019-12-06T18:48:59+03:00

«Катастрофа»: Матвиенко возмутило, что даже семена петрушки в России импортные. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

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Положение дел с семеноводством в России катастрофическое, поскольку даже петрушка и укроп импортируются. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«По семеноводству просто катастрофа. Почему Минсельхоз занимается этим без энергетики? С 1990-х годов полностью загубили отечественное семеноводство», -

Матвиенко заявила, что ее «добило» посещение тепличного хозяйства в одном из регионов России, где ей сказали, что «петрушка, укроп, салат - это тоже импортные семена».

Спикер отметила, что семеноводство является той сферой, в которой «мы уж точно зависима от наших зарубежных партнеров». Она назвала эту проблему острой и заявил о необходимости «конкретных действий» Министерства сельского хозяйства в рамках парламентского контроля

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как семеноводство пытаются возродить Хабаровском крае, где на это выделили на 15 процентов больше денег.

ИСТОЧНИК KP.RU