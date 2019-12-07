Пушкова рассмешила идея Зеленского о создании "муниципальной стражи" в Донабассе

СЕГОДНЯ 02:31 2019-12-07T02:31:52+03:00

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о создании "муниципальной стражи" на территориях Донбасса, неподконтрольных Киеву. Лидер незалежной заявлял, что в нее войдут представители Украины, ОБСЕ, ЛНР и ДНР.

- Странная идея Зеленского - создание "муниципальной стражи" из представителей Украины, ОБСЕ и ДНР/ЛНР - нежизнеспособна. В биологическом мире такие химеры не живут, в политическом и подавно. Comedy Club какой-то, - написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.

Он подчеркнул, что с таким же успехом можно предложить палестинцам и израильтянам "создать общую полицию".

Напомним, как писал сайт kp.ru Зеленский уточнил, что, представителей "той стороны" должны набирать в "муниципальную стражу" из числа тех, кто "не стрелял, не убивал" - не участвовал в боевых действиях". С идеей создать ее украинский лидер намерен выступить на съезде "нормандской четверки". В самой ДНР эту идею назвали "бессмысленным словоблудием".

ИСТОЧНИК KP.RU