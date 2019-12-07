2019-12-07T02:31:52+03:00
Политика

Пушкова рассмешила идея Зеленского о создании "муниципальной стражи" в Донабассе

Сенатор назвал инициативу странной
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Пушкова рассмешила идея Зеленского о создании "муниципальной стражи" в ДонабассеПушкова рассмешила идея Зеленского о создании "муниципальной стражи" в ДонабассеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о создании "муниципальной стражи" на территориях Донбасса, неподконтрольных Киеву. Лидер незалежной заявлял, что в нее войдут представители Украины, ОБСЕ, ЛНР и ДНР.

- Странная идея Зеленского - создание "муниципальной стражи" из представителей Украины, ОБСЕ и ДНР/ЛНР - нежизнеспособна. В биологическом мире такие химеры не живут, в политическом и подавно. Comedy Club какой-то, - написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.

Он подчеркнул, что с таким же успехом можно предложить палестинцам и израильтянам "создать общую полицию".

Напомним, как писал сайт kp.ru Зеленский уточнил, что, представителей "той стороны" должны набирать в "муниципальную стражу" из числа тех, кто "не стрелял, не убивал" - не участвовал в боевых действиях". С идеей создать ее украинский лидер намерен выступить на съезде "нормандской четверки". В самой ДНР эту идею назвали "бессмысленным словоблудием".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Ну, привет": пользователей соцсетей покорил говорящий кот Гамбино
Президент РАН соберет под одной крышей журналистов из России и Беларуси
В Германии не стали комментировать информацию о расследовании против фигурантов дела Скрипалей
Зеленский рассказал о настрое на конкретный результат от встречи с Путиным
Эксперты назвали города, где основное население - туристы
Зеленский назвал условия амнистии ополченцев в Донбассе
Украинские силовики объявили, что завершают разведение войск в Петровском
ЖКХ Карелии модернизируют к 100-летию Республики
В МИД РФ назвали новые американские санкции пропагандистской атакой против России
«Газпром» ожидает от «Нафтогаза» конструктивной позиции
«Мы не добились ничего»: Тунберг не видит реальных результатов экоактивизма
На Украине заявили, что готовят марш на Крым
«Нафтогаз» заявил об условиях урегулирования судебных споров с «Газпромом»
Лавров опроверг слухи о пребывании в Ливии «российских наемников»
Путин и Нетаньяху обсудили вопросы взаимодействия в Сирии
В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ сокращать добычу нефти с 2020 года
Новак рассказал о новом сокращении добычи нефти странами ОПЕК+
Эксперты Совета Европы посоветовала Киеву отложить закон о языке
Фигуристка Камила Валиева: "Для меня победа в финале Гран-При - неожиданность"