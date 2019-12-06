Зеленский хочет создать в Донбассе "муниципальную стражу"

СЕГОДНЯ 01:12 2019-12-06T01:12:17+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский задумался над созданием "муниципальной стражи" на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. По его замыслу, она будет состоять из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР. Свою идею украинский лидер намерен озвучить на на встрече в "нормандском" формате.

Как сообщает Espreso.tv, лидер незалежной отметил, что это "является одной из имеющихся у его команды идей". Издание также отмечает, что по идее Зеленского, представителей "той стороны" должны набирать из числа тех, кто "не стрелял, не убивал" - не участвовал в боевых действиях".

Более того, украинский лидер заявил, что не намерен идти на уступки перед Россией во время встречи в Париже 9 декабря. По его словам, он лучше вернется в Киев "ни с чем".

Напомним, сайт kp.ru писал ранее о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Владимира Зеленского гарантировать права жителям Донбасса. Ранее украинский лидер заявил, что будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU