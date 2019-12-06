2019-12-06T01:12:17+03:00
Политика

Зеленский хочет создать в Донбассе "муниципальную стражу"

Эту идею он предложит на встрече в "нормандском" формате
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Зеленский хочет создать в Донбассе "муниципальную стражу"Зеленский хочет создать в Донбассе "муниципальную стражу"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский задумался над созданием "муниципальной стражи" на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. По его замыслу, она будет состоять из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР. Свою идею украинский лидер намерен озвучить на на встрече в "нормандском" формате.

Как сообщает Espreso.tv, лидер незалежной отметил, что это "является одной из имеющихся у его команды идей". Издание также отмечает, что по идее Зеленского, представителей "той стороны" должны набирать из числа тех, кто "не стрелял, не убивал" - не участвовал в боевых действиях".

Более того, украинский лидер заявил, что не намерен идти на уступки перед Россией во время встречи в Париже 9 декабря. По его словам, он лучше вернется в Киев "ни с чем".

Напомним, сайт kp.ru писал ранее о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Владимира Зеленского гарантировать права жителям Донбасса. Ранее украинский лидер заявил, что будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Испанские врачи реанимировали британку, сердце которой остановилось на шесть с половиной часов
Небензя пошутил об отсутствии "русской комнаты" в Белом доме
Зеленский провел телефонную беседу с Макроном
Зеленский провел телефонную беседу с Макроном
Зеленский провел телефонную беседу с Макроном
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Подрядчик заявил об ускорении строительства "Северного потока-2"
В США объявили награду в 5 миллионов долларов за информацию о россиянине Якубце
Марш «желтых жилетов» собрал во Франции свыше 800 тысяч человек
Трамп угрожает ограничить торговлю США со странами, которые мало платят в фонд НАТО
«Единая Россия» сделает местные бюджеты народными
Россиянка признала себя виновной в отмывании денег в США
«Навешивают ярлык киберпреступника»: Посол России отреагировал на новые санкции США
Ракета Falcon 9 с грузовиком Cargo Dragon стартовала к МКС
В МИД России выступили за возобновление авиасообщения с Грузией
«Пелоси и демократам должно быть стыдно»: В Белом доме ждут справедливого суда над Трампом
Алексей Ягудин: "Катание Валиевой - настоящее искусство"
В Совфеде считают «план Б» Киева по Донбассу будет не на пользу самой Украине
ВЦИОМ: 79% россиян хотят, чтобы их дети стали волонтерами
Лавров считает, что перед выборами США будут вновь использовать «российскую карту»
Глава МВД выступил против возможного ненаказуемого снижения «порога превышения скорости»
Путин: Только Макрон ответил на предложение ввести мораторий на распространение ракет
В Украине сообщили о срыве переговоров по газу с Россией
США ввели санкции против семи российских компаний и 17 граждан России и Украины
В Индии режиссер призвал женщин «готовиться» к нападению насильников и не сопротивляться