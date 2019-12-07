В Мексике в результате взрыва погибли четыре человека

СЕГОДНЯ 04:49 2019-12-07T04:49:33+03:00

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В Мексике неподалеку от города Пуэбла прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньше мере четыре человека. По данным издания Sol de Mexico, ранения различной степени тяжести получили еще как минимум десять человек. Дополнительно об их состоянии не сообщается.

Известно, что раненые были доставлены в больницы Пуэблы. Издание также отмечает, что число погибших может быть и больше. Официальных данных относительно причины взрыва нет. Нет информации и о том, что именно взорвалось. Власти пока не комментируют произошедшее.Однако, как передает местное издание, взорваться мог порох или пиротехника, что для Мексики не является редкостью.

Сайт kp.ru писал ранее о мощном взрыве в мастерской по производству пиротехники в Мексике. Тогда сообщалось о двух погибших в результате инцидента. Ранения получили шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU