Трамп призвал Всемирный банк воздержаться от выдачи кредитов Китаю
Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирный банк должен приостановить выдачу кредитов для Китая. По его мнению, страна в этом не нуждается, так как там достаточно денег.
- Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? У Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают. Это следует прекратить! - написал Трамп в своем аккаунте Twitter.
Напомним, сайт kp.ru писал ранее о том, что Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря. Также американский лидер рекомендовал компаниям из Штатов уходить с китайского рынка. А до этого он призвал Apple вывести производство из Китая. Глава Белого дома заявил, что может прекратить оказывать помощь американской корпорации.
ИСТОЧНИК KP.RU