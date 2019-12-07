2019-12-07T05:58:24+03:00
Политика

Трамп призвал Всемирный банк воздержаться от выдачи кредитов Китаю

По словам американского лидера, у КНР и без этого достаточно денег
Мария ИГНАТЬЕВА
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Трамп призвал Всемирный банк воздержаться от выдачи кредитов КитаюТрамп призвал Всемирный банк воздержаться от выдачи кредитов КитаюФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирный банк должен приостановить выдачу кредитов для Китая. По его мнению, страна в этом не нуждается, так как там достаточно денег.

- Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? У Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают. Это следует прекратить! - написал Трамп в своем аккаунте Twitter.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее о том, что Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря. Также американский лидер рекомендовал компаниям из Штатов уходить с китайского рынка. А до этого он призвал Apple вывести производство из Китая. Глава Белого дома заявил, что может прекратить оказывать помощь американской корпорации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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