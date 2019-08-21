2019-08-21T07:49:49+03:00
В мире

Трамп призвал Apple вывести производство из Китая

Глава Белого дома заявил, что может прекратить оказывать помощь американской корпорации
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Трамп призвал Apple вывести производство из КитаяТрамп призвал Apple вывести производство из КитаяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не будет помогать корпорации Apple, если она не перенесет свое производство из Китая.

«Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень недолго, пока они не сделают то, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая», — заявил Трамп, подчеркнув, что в противном случае помощь продлится очень короткое время.

«Если бы я им не помог, у них были бы большие проблемы», - подчеркнул американский лидер на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Глава Белого дома также отметил, что Китай потеряли почти 2 миллиона рабочих мест за очень короткий период из-за оттока производства.

Напомним, ранее американский лидер отложил введение дополнительных 10-процентных пошлин на ряд китайских товаров: сотовых телефонов, ноутбуков, мониторов, видеоприставок, игрушек, обуви и отдельных предметов одежды. Пошлины на эти товары. Пошлины на ввоз этих товаров будут повышены лишь 15 декабря, а не 1 сентября, как планировалось ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США и Румыния выступили против «Северного потока - 2»
Росстат подсчитал траты россиян на табак и алкоголь
Кравчук рассказал о роли США в отказе Киева от ядерного оружия
Трамп поддержал Макрона в идее вернуться к формату G8 с участием России
Украинских политиков разочаровал пост Макрона на русском языке
В Китае семь человек погибли в результате оползней и наводнений
В Минздраве рассказали о действенных методах борьбы со стрессом
Путин обсудит с президентом Финляндии сотрудничество в Арктическом регионе
Стали известны имена россиян, погибших в авиакатастрофе в Греции
Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за ракетных разработок США
Трамп отменил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Стало известно о выходе четвертой части «Матрицы»
В Саудовской Аравии женщинам разрешили путешествовать
Захарова попросила МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
В Дании задумались о продаже Гренландии США
В США рассказали о создании ракеты, запрещенной ДРСМД
В Краснодаре в районе Вишняковского рынка произошла перестрелка
Новая часть фильма о Джеймсе Бонде будет называться No Time To Die