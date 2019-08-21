Трамп призвал Apple вывести производство из Китая

СЕГОДНЯ 07:49 2019-08-21T07:49:49+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что он не будет помогать корпорации Apple, если она не перенесет свое производство из Китая.

«Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень недолго, пока они не сделают то, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая», — заявил Трамп, подчеркнув, что в противном случае помощь продлится очень короткое время.

«Если бы я им не помог, у них были бы большие проблемы», - подчеркнул американский лидер на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Глава Белого дома также отметил, что Китай потеряли почти 2 миллиона рабочих мест за очень короткий период из-за оттока производства.

Напомним, ранее американский лидер отложил введение дополнительных 10-процентных пошлин на ряд китайских товаров: сотовых телефонов, ноутбуков, мониторов, видеоприставок, игрушек, обуви и отдельных предметов одежды. Пошлины на эти товары. Пошлины на ввоз этих товаров будут повышены лишь 15 декабря, а не 1 сентября, как планировалось ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU