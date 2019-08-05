Госкомпании Китая прекратили закупки американской сельхозпродукции

СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-05T13:37:53+03:00

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Китайские государственные компании полностью прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции. Соответствующее распоряжение поступило от правительства КНР на фоне очередного витка напряженности между странами.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин в размере 10% на китайскую продукцию общей стоимостью 300 миллиардов долларов.

Глава Белого дома заявил, что Пекин якобы так и не увеличил закупки американской сельхозпродукции, хотя такая договоренность и существовала. Также КНР должны были прекратить реализацию опиоидного препарата фентанил.

Эскалация торговой войны между Китаем и США привела к тому, что агропромышленные предприятия азиатского государства уже перекрыли все поставки. Ожидаются результаты переговоров между представителями двух стран, передает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

ИСТОЧНИК KP.RU