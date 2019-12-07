Apple планирует выпустить в 2020-2021 году пять моделей iPhone

СЕГОДНЯ 07:02 2019-12-07T07:02:33+03:00

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Эксперты сообщили, что американская компания Apple планирует выпустить в 2020-2021 году сразу пять моделей iPhone нового поколения. По данным сайта MacRumors, специализирующийся на информации, прогнозах и слухах о новинках Apple, корпорация также откажется от разъема Lightning, который используется в качестве входа зарядки и для наушников. В итоге смартфон станет полностью беспроводным.

Эксперт Ку Мин Чи отметил, что в 2021 американская корпорация выпустит более доступный смартфон iPhone SE 2 Plus. У него будет экран во всю переднюю панель, но система Face ID там не предусмотрена, а сканер отпечатка пальца может быть встроен в кнопку включения. Диагональ смартфона составит четыре дюйма. Также он будет оснащен более мощным процессором A13.

По мнению аналитика, выход этой модели запланирован на первую половину 2020 года. Еще четыре модели выпустят в 2021 году. Все новинки будут работать с 5G.

ИСТОЧНИК KP.RU