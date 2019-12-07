Порошенко посоветовал властям Украины отделиться от России стеной
Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал действующим властям страны отгородиться стеной от России, а не от Донбасса, как того хотят в администрации главы государства Владимира Зеленского.
Сайт kp.ru писал, что ранее о таком "плане Б" рассказал помощник лидера незалежной Андрей Ермак. По его словам, лучше будет изолировать неподконтрольные Киеву территории в случае, если "нормандский саммит" не привнесет никакого прогресса в разрешение вооруженного конфликта.
Что стало с Донбассом за пять лет войны.Вот и подошла к концу первая «пятилетка» независимости Донбасса. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин попытался понять: что получили и что потеряли за эти долгие годы мятежные и независимые республики - ДНР и ЛНР?Дмитрий СТЕШИН
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ИСТОЧНИК KP.RU
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