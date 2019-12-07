Порошенко посоветовал властям Украины отделиться от России стеной

СЕГОДНЯ 08:05 2019-12-07T08:05:13+03:00

По мнению бывшего президента, это будет гораздо выгоднее, чем ставить "забор" на линии соприкосновения в Донбассе

Изменить размер текста: A A

Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал действующим властям страны отгородиться стеной от России, а не от Донбасса, как того хотят в администрации главы государства Владимира Зеленского.

Сайт kp.ru писал, что ранее о таком "плане Б" рассказал помощник лидера незалежной Андрей Ермак. По его словам, лучше будет изолировать неподконтрольные Киеву территории в случае, если "нормандский саммит" не привнесет никакого прогресса в разрешение вооруженного конфликта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703836" frameborder="0"></iframe> Что стало с Донбассом за пять лет войны.Вот и подошла к концу первая «пятилетка» независимости Донбасса. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин попытался понять: что получили и что потеряли за эти долгие годы мятежные и независимые республики - ДНР и ЛНР?Дмитрий СТЕШИН

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU