Украинские националисты грозят Зеленскому новым Майданом из-за «нормандского саммита»

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-01T13:53:08+03:00

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Националисты «Движения сопротивления капитуляции» заявили о длительной акции у офиса президента Украины Владимиру Зеленскому за день до начала «нормандской четверки» и пригрозили новым Майданом в случае «капитуляции» украинского лидера на саммите.

«И нормандская встреча является первым публичным актом в драме капитуляции Украины. Если результаты встречи в Нормандии будут негативными для Украины, то протест имеет все шансы перерасти в долгосрочный», – приводит издание «Страна» заявление националистов.

Представители «Движения сопротивления капитуляции» намерены выйти на Банковую улицу в Киеве вечером 8 декабря в рамках «акции общественного контроля за действиями президента», которая продлится как минимум сутки до объявления результатов «нормандского саммита».

По словам националистов, Москва «пытается усмирить и обмануть украинский народ», а их акция будет носить «информационно-просветительский характер».

Напомним, встреча в «норманнском формате» должна пройти в Париже 9 декабря. Накануне президент России Владимир Путин и его украинский коллега провели телефонные переговоры по инициативе лидера незалежной. Они обсудили вопросы обмена пленными и ситуацию в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU