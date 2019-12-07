2019-12-07T09:39:30+03:00
Звезды

Боярский раскритиковал артистов, оскорбляющих россиян

Актер заявил, что недопустимо "плевать туда, где из тебя сделали человека"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Народный артист России Михаил БоярскийНародный артист России Михаил БоярскийФото: Евгения ГУСЕВА
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Актер Михаил Боярский встал на защиту россиян и подверг критике артистов, которые позволяют себе оскорблять наш народ. В числе таких неблагодарных звезд шоу-бизнеса оказались лидер группы "Ногу свело!" Макс Покровский и певица Лайма Вайкуле.

Сайт kp.ru писал, что рокер обвинил русскую нацию в деградации из-за алкоголизма и нищеты. При этом он добавил, что россияне хорошие и сильные, именно поэтому их "убивают".

Вайкуле же пожаловалась на то, что русская публика встречает ее не так, как прежде. Например, на последних концертах певица не дождалась от слушателей оваций.

"[Недопустимо] плевать туда, где из тебя сделали человека", - ответил на это Боярский.

Он подчеркнул, что такое поведение не красит музыканта. Что касается конкретно Покровского, то актеру даже говорить "с ним не о чем", поскольку у них разные соображения о нашей стране. А Вайкуле Боярский рекомендовал разобраться со своим личным восприятием публики, потому что, например, его полностью устраивает объем получаемого внимания.

"Я в такие ситуации не попадаю. Мне вполне всегда достаточно тех аплодисментов, которыми меня награждают зрители. Именно таких аплодисментов я и достоин", - сказал артист в интервью "Царьграду".

ИСТОЧНИК KP.RU

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