Имя "Мухаммед" впервые стало одним из 10 самых популярных детских имён в США

СЕГОДНЯ 12:35 2019-12-07T12:35:07+03:00

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Имя "Мухаммед" впервые вошло в топ-10 имён для мальчиков в Соединённых Штатах Америки. Сейчас имя занимает десятую строчку, но с прошлого года оно поднялось на четыре позиции.

Популярность имени исламского пророка растёт с каждым годом. Так, в 2013 году оно впервые вошло в 100 самых часто выбираемых имён для новорождённых в Америке. Об этом сообщает CNN.

- Мусульманские семьи часто выбирают имя "Мухаммед" для своего первенца в честь пророка и тем самым даруют ребёнку благословение. Также, имя имеет несколько значений, что помогло войти ему в топ-10, - рассказала в пресс-релизе Линда Мюррей, главный редактор сайта BabyCenter.

По данным 2000 года, "Мухаммед" тогда занимало 620 место. Имя "Джон", считавшееся самым популярных для США, заняло лишь 42 место. В десятку самых популярных имён для девочек вошло имя "Алия".

Первые места в рейтинге заняли имена Лиам и София. Отмечается, что составляли список в 2019 году по итогам опроса почти 600 тысяч родителей.

На сайте kp.ru есть подробный материал о выборе имён для девочек и для мальчиков. Имена распределены по алфавиту, лучшему сочетанию с месяцем рождения и знаком зодиака и значению.

ИСТОЧНИК KP.RU