2019-12-07T12:35:07+03:00
Общество

Имя "Мухаммед" впервые стало одним из 10 самых популярных детских имён в США

Также в рейтинг имён для девочек вошло "Алия"
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Самыми популярными детскими именами в США стали София и ЛиамСамыми популярными детскими именами в США стали София и ЛиамФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Имя "Мухаммед" впервые вошло в топ-10 имён для мальчиков в Соединённых Штатах Америки. Сейчас имя занимает десятую строчку, но с прошлого года оно поднялось на четыре позиции.

Популярность имени исламского пророка растёт с каждым годом. Так, в 2013 году оно впервые вошло в 100 самых часто выбираемых имён для новорождённых в Америке. Об этом сообщает CNN.

- Мусульманские семьи часто выбирают имя "Мухаммед" для своего первенца в честь пророка и тем самым даруют ребёнку благословение. Также, имя имеет несколько значений, что помогло войти ему в топ-10, - рассказала в пресс-релизе Линда Мюррей, главный редактор сайта BabyCenter.

По данным 2000 года, "Мухаммед" тогда занимало 620 место. Имя "Джон", считавшееся самым популярных для США, заняло лишь 42 место. В десятку самых популярных имён для девочек вошло имя "Алия".

Первые места в рейтинге заняли имена Лиам и София. Отмечается, что составляли список в 2019 году по итогам опроса почти 600 тысяч родителей.

На сайте kp.ru есть подробный материал о выборе имён для девочек и для мальчиков. Имена распределены по алфавиту, лучшему сочетанию с месяцем рождения и знаком зодиака и значению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самолет Лукашенко приземлился в Сочи
Главы МИД 11 стран осудили попытки фальсификации итогов Второй мировой
Жириновский объяснил, почему россияне для Запада - "люди второго сорта"
В МЧС рассказали, как не допустить пожара при украшении новогодней елки
Умер Роберт Уокер-младший, актер из "Звездного пути" и "Коломбо"
Ученые подобрали режим питания, который помогает худеть
2019 год станет самым теплым в России за историю метеонаблюдений
Число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до пяти
Водитель врезавшегося в станцию МЦК автомобиля был пьян
Ученые выявили ранее неизвестную причину возникновения рака
Новый документ на автомобиль появится в России в 2020 году
Стали известны главные темы переговоров Лаврова и Помпео
Четверо российских детей вернулись на родину из Сирии
В России на 12% выросла смертность от отравления алкоголем
Боярский раскритиковал артистов, оскорбляющих россиян
Присяжные оправдали Маска по делу о клевете в адрес дайвера
Мексика благодарна Трампу за то, что он отложил решение по наркокартелям
Трамп заявил, что уже много лет не пользуется личным телефоном
Порошенко посоветовал властям Украины отделиться от России стеной
Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Суд приостановил передачу Конгрессу документов о сделках Трампа
Apple планирует выпустить в 2020-2021 году пять моделей iPhone
Forbes составил список самых высокооплачиваемых музыкантов
Трамп призвал Всемирный банк воздержаться от выдачи кредитов Китаю
В Британии подросток умер от инсульта из-за резкого поворота головы
В Мексике в результате взрыва погибли четыре человека
Пользователи сети обсуждают фотографию Лободы с "шестью" пальцами на ноге
Эрдогану передали приглашение на Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года