Во Франции 16 человек арестовали по подозрению в подготовке нападения на полицейских
В Бордо сотрудники полиции задержали 16 человек по подозрению в подготовлении к атаке на стражей правопорядка. Их арестовали перед манифестацией "желтых жилетов" и поместили под стражу.
По данным агентства France Presse, сведения о готовящемся нападении получило местное управление общественной безопасности. Сама задержание произошло в субботу, 7 декабря днем на квартире, которую задержанные сняли на два дня. При обыске там обнаружили разные химические вещества, в частности кислоту, а также бутылки с воткнутыми в пробки гвоздями. Их могли использовать в ходе манифестации для атак на полицию.
Сообщается, что все 16 человек приехали в Бордо из других французских городов. Прокуратура инициировала по данному факту проверку.
Напомним, что во Франции проходит манифестация "желтых жилетов" и профсоюзов из-за планов властей провести в стране пенсионную реформу.
ИСТОЧНИК KP.RU