2019-12-08T01:41:22+03:00
В мире

Во Франции 16 человек арестовали по подозрению в подготовке нападения на полицейских

Задержание прошло перед манифестацией "желтых жилетов"
Мария ИГНАТЬЕВА
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Во Франции 16 человек человек арестовали по подозрению в подготовке нападения на полицейскихВо Франции 16 человек человек арестовали по подозрению в подготовке нападения на полицейскихФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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В Бордо сотрудники полиции задержали 16 человек по подозрению в подготовлении к атаке на стражей правопорядка. Их арестовали перед манифестацией "желтых жилетов" и поместили под стражу.

По данным агентства France Presse, сведения о готовящемся нападении получило местное управление общественной безопасности. Сама задержание произошло в субботу, 7 декабря днем на квартире, которую задержанные сняли на два дня. При обыске там обнаружили разные химические вещества, в частности кислоту, а также бутылки с воткнутыми в пробки гвоздями. Их могли использовать в ходе манифестации для атак на полицию.

Сообщается, что все 16 человек приехали в Бордо из других французских городов. Прокуратура инициировала по данному факту проверку.

Напомним, что во Франции проходит манифестация "желтых жилетов" и профсоюзов из-за планов властей провести в стране пенсионную реформу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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