2019-12-08T03:45:23+03:00
Политика

МВФ и Украина договорились о новом кредите

Незалежная получит 5,5 миллиардов долларов по новой программе
Мария ИГНАТЬЕВА
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МВФ и Украина договорились о новом кредитеМВФ и Украина договорились о новом кредитеФото: REUTERS
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Международный валютный фонд и Украина достигли новой договоренности о кредите на 5,5 миллиардов долларов. Глава МВФ Кристалина Георгиева провела телефонные переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским.

- Я заверила президента в готовности МВФ поддерживать политику властей, нацеленную на поддержание макроэкономической стабильности и вывод экономики на путь более уверенного, устойчивого и инклюзивного роста, в том числе с помощью новой программы, поддерживаемой МВ, - заявила Георгиева.

Она уточнила, стороны смогли договориться по поводу политики, которая ляжет в основу нового соглашения о кредитовании сроком на три года на 5,5 миллиардов долларов. Однако, как сообщила глава фонда, соглашение должно быть одобрено руководством МВФ и советом директоров.

Сайт президента Украины также опубликовал информацию о достижении договоренности с фондом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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